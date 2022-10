Sicurezza, la polizia locale incontra i cittadini in Piazza Borsa

Sabato 29 ottobre la polizia locale sarà in Piazza Borsa dalle ore 15 alle 18 nell’ambito dell’iniziativa "Conosciamoci meglio", promossa con l’obiettivo di far conoscere meglio la propria operatività e le attività che quotidianamente vengono realizzate a favore dei cittadini. «Metteremo a disposizione dotazioni, strumentazioni e mezzi che si vedono in uso alla Polizia Locale ogni giorno sulle strade - spiega il comandante Andrea Gallo -. In particolare ci saranno motocicli, veicoli con cella per le persone arrestate, etilometro, drug test, telelaser. Saranno esposti anche i droni che effettueranno anche dei brevi sorvoli».

In Piazza Borsa sarà presente anche l'unità cinofila antidroga con il cane pastore olandese Luke e il suo conduttore che simuleranno una perquisizione. «Una bella iniziativa anche per i tanti giovani che frequentano la città - conclude il sindaco Mario Conte -. Sarà un’occasione per confrontarsi e conoscere da vicino le strumentazioni e le attività della Polizia Locale allo scopo di lanciare insieme un messaggio di sensibilizzazione all’insegna della legalità e del rispetto delle regole».