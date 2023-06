Pedibus, a Levada di Ponte di Piave percorsi per andare a scuola a piedi 788 km

Positivo il bilancio dei Pedibus di Levada a chiusura dell’anno scolastico 2022 – 2023. «Il progetto Pedibus - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - ha un ruolo fondamentale nel rapporto intergenerazionale: genitori e figli a scuola insieme, a piedi, hanno avuto la possibilità di condividere un tratto di strada mentre i ragazzi l’opportunità di confrontarsi tra pari. In tal modo hano potuto sviluppare un maggior senso di appartenenza alla comunità, utilizzando percorsi protetti, e contribuendo a migliorare la vita del paese in termini di riduzione dell’inquinamento e del traffico veicolare veicolando tra i cittadini con la loro presenza l’importanza del cammino. Ringrazio il referente del Progetto Fabio Bottan e i genitori volontari – conclude Roma - che hanno dato la loro disponibilità e che si sono messi a servizio della comunità accompagnando gli alunni nella linea Pedibus di Levada veicolando non solo un messaggio di disponibilità per i più piccoli ma anche concretamente di condivisione di buona pratiche di salute».

«E’ positivo il bilancio di quest’anno scolastico – ha dichiarato Fabio Bottan – referente del progetto Pedibus per la frazione di Levada. Quest’anno sono stati 21 i bambini che hanno usufruito di tale servizio (4 in più rispetto all’anno scorso) e 7 i genitori accompagnatori che hanno dato la loro disponibilità. Durante l’anno scolastico una bambina si è distinta per aver raggiunto un massimo di 154 presenze, mentre un bambino si è distinto per aver effettuato ben 105 km. La linea ha percorso un totale di 788 km ben 150 in più dell’anno scolastico precedente».

«Andare a scuola a piedi – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Raffaella Contrafatto - fa bene alla salute e all’ambiente. Ringrazio le famiglie che hanno creduto nell’iniziativa e tutti gli studenti che con determinazione hanno camminato nel corso dell’anno scolastico, utilizzando questo particolare “mezzo di locomozione” ecologico, divertente, sicuro ed economico e soprattutto educativo». Nel corso di una breve cerimonia il Sindaco Paola Roma, il Dirigente Scolastico, Raffaella Contrafatto ed il Referente del progetto, Fabio Bottan, hanno consegnato agli studenti l’attestato di partecipazione.