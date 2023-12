Colleghi di lavoro donano il sangue prima del Natale

La sensibilità alla donazione di sangue e plasma non si ferma durante le vacanze di Natale. Il 23 dicembre, a poche ore dal Natale, i lavoratori della B.F. termoidraulica di Ponzano che sono anche impegnati come donatori Avis, si sono dati appuntamento al centro trasfusionale dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per non far mancare il loro dono a chi ne avrà bisogno. Nicola, Giorgio, Mirko, Riccardo e Alessandro in rappresentanza delle Avis Comunali di Ponzano, Postioma, Povegliano e Cimadolmo, sono i protagonisti di questo gesto di altruismo nel tempo delle feste. «Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa e con l'occasione tutti i donatori e le donatrici che non faranno mancare il loro sostegno durante tutto l’anno ed in particolare in questo periodo di festività, contribuendo a rendere ogni giorno concreta la solidarietà» commenta Stefano Pontello, presidente di Avis Provinciale Treviso che conta circa 33 mila soci e ha coinvolto quasi 2 mila nuovi donatori nel corso di quest’anno in tutto il territorio della Marca.