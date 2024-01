Locali storici, il Comune di Ponzano premia nove attività del territorio

Domenica pomeriggio, nella Sala del Palio alla Casa dei Mezzadri di Ponzano Veneto, l'Amministrazione Comunale e la Consulta delle Attività Produttive con il Presidente Andrea Favero - in collaborazione con Confcommercio - hanno premiato nove attività commerciali del territorio che hanno avuto l’onore di essere inserite nell’elenco “Locali Storici del Commercio” dalla Regione Veneto nel quale sono presenti attività commerciali che conservano e tramandano esperienze, conoscenze e prassi e che, nel contempo, risultano essere luoghi di aggregazione per la popolazione residente. Nel dettaglio, ad essere premiate, alla presenza di Antonella Della Giustina per Ascom-Confcommercio, sono state: Osteria Miceon, Distributore Sbeghen, Elettrodomestici Sanson, Hobby Casa, Cicli Pavanello, Osteria Marchi, Trattoria da Sergio, Pavimenti Zanella e F.lli Favaro.

La cerimonia, molto sentita e partecipata da parte di tutta la cittadinanza, è stata poi l'occasione perfetta per mettere in risalto anche l’iniziativa “AMO Ponzano Veneto” grazie alla quale, in collaborazione con più di 40 esercizi commerciali aderenti, anche per quest'anno viene realizzata una “lotteria degli scontrini” con un fine sociale. In particolare, sono già stati sorteggiati sia i 140 premi donati dagli stessi negozi che i primi premi messi a disposizione dal Comune attraverso una fattiva collaborazione con la Proloco. Il sorteggio svolto ha difatti abbinato i tagliandi dei consumatori (con la presenza di almeno tre timbri diversi di acquisto in tre differenti esercizi commerciali aderenti) con i premi in palio di questa importante iniziativa che mira a generare percorsi virtuosi nei quali la cittadinanza è portata a comprare all’interno della propria comunità mettendo in comunione domanda ed offerta per generare economia e risorse per il territorio.

Il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio: «Il riconoscimento di “Locali Storici del Commercio” per alcune delle attività presenti sul nostro territorio è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutta la nostra comunità. Questi luoghi non sono soltanto negozi, sono veri e propri custodi della nostra storia, delle tradizioni e delle esperienze che ci identificano. Conservano il patrimonio culturale e rappresentano punti di incontro fondamentali per la nostra popolazione. Questo riconoscimento non solo valorizza il lavoro delle attività premiate, ma contribuisce anche a preservare l'identità unica di Ponzano Veneto, creando legami solidi tra passato e presente, tra commercianti e cittadini».

«Con AMO Ponzano Veneto, iniziativa presente nel nostro comune oramai da diversi anni, si sono invece messi in rete il territorio, le sue attività e i cittadini - conclude Baseggio - Inoltre, in aggiunta a quanto già fatto nel passato, quest’anno abbiamo avuto anche la collaborazione di molte società sportive che hanno avuto il compito di veicolare la proposta ai loro associati. Proprio per questo abbiamo scelto di concedere un contributo alla retta di iscrizione di uno degli atleti più attivi, oltre ad un ulteriore contributo verso la sua società di appartenenza, rafforzando così il legame tra le iniziative locali ed il tessuto sportivo ponzanese».