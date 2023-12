Vacanze di Natale, venerdì allerta per il traffico in autostrada

Partenze per le vacanze natalizie, in particolare per la montagna, unite al rientro nei Paesi d’origine dei lavoratori dell'Est Europa e dei mezzi commerciali dopo le ultime consegne: questa serie di fattori inciderà nelle prossime ore sui transiti lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico. Atteso per venerdì 22 dicembre, soprattutto dal primo pomeriggio e alla sera, traffico intenso in direzione Udine/Trieste della A4. Seguiranno giornate più calme, stando alle previsioni, con lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti programmato per domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 e domenica 31 dicembre dalle 9 alle 22.

I primi ritorni verso il Nord Italia attraverso la porta d’ingresso di Autostrade Alto Adriatico combaceranno poi con l’inizio dei saldi: le date da segnare nel calendario per chi si metterà di nuovo in viaggio sono venerdì 5 gennaio, quando si potrebbero verificare possibili rallentamenti e code in uscita al casello di San Donà di Piave per la presenza di centri commerciali, e in particolare sabato 6 gennaio, con traffico sostenuto sempre lungo la A4 ma in direzione Venezia.