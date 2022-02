Covid, riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto

Il Covid hospital di Vittorio Veneto torna lentamente alla normalità: l'Ulss 2 ha fissato per giovedì 10 marzo la data di riapertura del pronto soccorso. Negli ultimi mesi i residenti nella zona del Vittoriese avevano dovuto sempre fare riferimento all'ospedale di Conegliano per le urgenze. Entro una ventina di giorni, però, il Covid hospital potrebbe cessare del tutto l'attività e tornare ad aprire tutti i reparti come prima dell'inizio della pandemia.

Secondo quanto riportato da "Il Gazzettino di Treviso", per il ritorno alla normalità sarà fondamentale azzerare i pazienti Covid ricoverati in Terapia intensiva: ad oggi sono ancora quattro. Se entro una ventina di giorni le loro condizioni miglioreranno e non ci saranno nuovi ingressi, dal 10 marzo il settore dell'emergenza-urgenza tornerà del tutto operativo. Nel frattempo verrà ripresa anche una parte delle attività ordinarie per recuperare quasi mille interventi chirurgici non urgenti, a livello provinciale, rinviati nel picco peggiore dell'epidemia. Una volta terminata l'emergenza Covid a Vittorio Veneto sarà attivato anche un posto di Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia maxillo-facciale, in supporto all'Otorinolaringoiatria ed entrerà in servizio un chirurgo plastico, che servirà sia per il reparto di Otorinolaringoiatria che per quello di Senologia.