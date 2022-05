Prosecco Gravel Emilio De Marchi: oltre 350 ciclisti sulle colline Unesco

Domenica di pedalate sulle strade del Prosecco Docg per gli appassionati del mondo gravel che hanno risposto in massa all'appello di Massimo Santarelli e Francesca Zuccolotto. La "Prosecco Gravel - Emilio De Marchi" ha visto radunarsi alla partenza presso la cantina Collalto di Susegana oltre 250 persone. La corsa ha attraversato tutto il territorio Unesco per la gioia e il divertimento dei partecipanti in quella che è stata un'autentica giornata di festa all'insegna delle due ruote.

Il commento

«Possiamo dire di aver raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati quando abbiamo messo in cantiere questa edizione. Volevamo una forte ripartenza dopo due anni funestati dalle restrizioni per il Covid e gli appassionati hanno dato una risposta forte e chiara: la nostra manifestazione è amata da chi vuole pedalare in uno scenario unico come quello delle nostre colline del Prosecco attraversando e scoprendo luoghi unici ed affascinanti - ha spiegato Massimo Santarelli -. Ci tengo a ringraziare, oltre a tutti i partecipanti, anche e soprattutto gli sponsor e le istituzioni che ci sono state vicine per la realizzazione di questa attesa edizione». «Il nostro territorio è naturalmente vocato ad essere scoperto attraverso la bicicletta e la formula della gravel che abbiamo adottato per questa manifestazione ha raccolto il favore di tantissimi appassionati che hanno scelto di partecipare e di gustarsi le bellezze che caratterizzano queste zone» ha concluso Francesca Zuccolotto.

La corsa

La quarta edizione della Prosecco Gravel - Emilio De Marchi, realizzata con il sostegno della rete d'impresa Visit Prosecco Hills ha portato i partecipanti ad assaporare il piacere dei ristori realizzati presso la Cantina Perlage Wine di Farra di Soligo e il Ristorante Ca del Poggio. La corsa è stata la prima delle tre prove della Challenge De Marchi che si completerà con la Asolo - Jesolo del 25 settembre e della Gravel dei Babbi Natale del 11 dicembre. Tra i sostenitori dell'evento, insieme a De Marchi e Bottecchia ci sono anche Ciclo Promo Components, Cicli Premier, Mito Bike Shop, Crazy Sport, La Farfalla Nera e Grisport.