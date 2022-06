Sindaco e consiglieri in carrozzina per un giorno: «Città sempre più accessibile»

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 giugno si sono svolte le prove empatiche sulla disabilità, organizzate dal disability manager Rodolfo Dalla Mora, a cui hanno partecipato il sindaco Mario Conte, i componenti della Giunta e del consiglio comunale.

Le prove hanno riprodotto varie condizioni di disabilità: bende e bastoni bianchi per la cecità, occhiali particolari per l’ipovisione, cuffie per la sordità e carrozzine per le limitazioni motorie. Partendo da Piazza Rinaldi per poi proseguire per via Campana e via San Parisio fino alla rampa per il percorso sulle mura, il gruppo di circa venti amministratori ha potuto così provare le difficoltà che possono incontrare le persone con disabilità negli spostamenti quotidiani.

I commenti

«Ringrazio il disability manager Rodolfo Dalla Mora per aver riproposto queste prove che permettono di capire e di conoscere punti critici o luoghi che necessitano di interventi per migliorare l’accessibilità - le parole del sindaco Mario Conte -. Occasioni come questa sono preziose perché ci mettono nei panni di chi vive una condizione di disabilità facendoci capire come ciò che in apparenza appare un dettaglio per altri può costituire un limite o un pericolo. Inoltre, abbiamo avuto modo di testare la nuova rampa sulle Mura, constatandone l’ottima accessibilità, anche grazie ai sopralluoghi e al contributo del nostro disability manager».

«Questa prova rientra in un percorso formativo che stiamo facendo con i rappresentanti delle istituzioni e rappresenta l’applicazione di quelle idee per la definizione delle politiche future sul tema della disabilità - conclude Rodolfo Dalla Mora -. Provando le varie condizioni di disabiità sono state messe in evidenza le criticità come punti di raccordo tra marciapiede e sede stradale o eventuali tipi di pavimentazione che possono essere oggetto di migliorie per garantire la sicurezza degli utenti».