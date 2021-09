Vaccini alle donne in gravidanza: punto rosa all'ex Maber

Punti informativi sulla vaccinazione contro il Covid a disposizione delle donne in gravidanza: questo l’obiettivo dell’iniziativa dell’Ulss 2 e che esordirà domani, mercoledì 29 settembre, con l’attivazione del "Punto rosa" al centro vaccini di Villorba. Il Punto rosa all’ex Maber sarà attivo ogni mercoledì dalle ore 15 alle 19.

«Il "Punto rosa" ospiterà un ginecologo che farà consulenza, e anamnesi, alle future mamme spiegando l’importanza della vaccinazione contro il Covid, per la protezione di sé stesse e del nascituro - spiega il primario del reparto di ostetricia-ginecologia del Ca’ Foncello, Enrico Busato - Saremo a disposizione per rispondere a tutti i possibili dubbi che nel caso delle donne in gravidanze riguardano, nella maggior parte dei casi, il bimbo che portano in grembo. A tutte loro posso assicurare che la vaccinazione è estremamente importante e sicura: il recente ricovero di tre donne incinte all’ospedale di Treviso, una delle quali purtroppo ancora in Terapia intensiva, ha confermato come gli effetti del Covid possano essere molto gravi, sia per le future mamme che per i bimbi per cui il mio invito non può che essere alla vaccinazione».

«Oltre al box dedicato nel Vax Point di Villorba attiveremo, negli altri due Distretti, canali informativi dedicati con i reparti di ostetricia dell’ospedale di Montebelluna per l’ex Ulss 8 e con il nosocomio di Conegliano per l’ex Ulss 7 - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - A Montebelluna le donne in gravidanza potranno inviare una mail con tutti gli eventuali quesiti a ostetriche.montebelluna@aulss2.veneto.it o telefonare il mercoledì dalle 15 alle 17 al numero 0423 611660 a partire dal 6 ottobre. A Conegliano, invece, il Punto informativo per le gestanti sarà attivo tutti i giorni dalle 15 alle 17, a partire dal 30 settembre, contattando lo 0438 663128».