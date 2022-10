Covid: «Nella Marca quasi 100mila Over 60 senza quarta dose»

Sono quasi 100mila gli Over 60 residenti nella Marca ancora senza la quarta dose di vaccino anti-Covid. A dirlo, mercoledì 26 ottobre, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. «Le vaccinazioni antinfluenzali, invece, stanno andando molto bene. Io conto che, con l'arrivo dell'inverno, anche i 60enni non ancora vaccinati decidano di farsi la quarta dose. Siamo in trattative per aprire il nuovo centro vaccini al Bhr di Paese, entro un mese potrebbe già essere operativo» fa sapere Benazzi.

«Tutti gli ospiti delle case di riposo sono stati vaccinati contro l'influenza e ora procederemo con i centri diurni e i centri per disabili - aggiunge il direttore generale -. Un grande contributo sta arrivando anche dai medici di famiglia e da oggi partiremo con le vaccinazioni fatte dal Servizio di igiene pubblica nei nostri centri vaccini».

Covid, ricoveri in calo

Buone notizie invece sul fronte dell'andamento della pandemia: l'indice Rt provinciale dei ricoveri è sceso sotto 1 ed è a 0.94. Cinque i pazienti positivi ancora ricoverati in terapia intensiva, una noventina in area medica ma di questi la maggior parte è "positiva per caso" (ricoverata per altre patologie). «Siamo all'inizio di un calo che speriamo possa continuare anche nei prossimi giorni - conclude Benazzi -. Il 100% dei nuovi positivi sono tutti casi di variante Omicron 5 anche se abbiamo individuato un paio di nuove varianti che però al momento non ci preoccupano».