Radico, apre il Cash & Carry dei produttori agricoli: «Cibi locali e di stagione»

Giovedì 27 aprile, a Zero Branco, apre il Cash & Carry dei produttori agricoli: si chiama Radico e si rivolge al mondo Horeca ed agli agriturismi, ma anche ai consumatori al dettaglio.

Una realtà di vendita all’ingrosso con un mix al dettaglio su una vasta area espositiva organizzata. Radico Cash and Carry si rivolge alla piccola e media distribuzione (b2b) ma anche, come detto, ai consumatori privati (b2c). Dalle verdure alla frutta le referenze si impreziosiscono di prodotti a marchio come l’immancabile e originale Radicchio rosso di Treviso tardivo Igp, il Radicchio Rosso di Treviso precoce Igp e il Radicchio Variegato di Castelfranco Igp. Nel punto vendita di Radico i bancali trovano il conforto degli addetti alla consulenza e alla vendita. Il cliente può prelevare direttamente la merce che altresì viene ordinata e consegnata a domicilio entro i 30 chilometri di raggio dalla sede. Radico avrà anche un corner dedicato ai prodotti e produttori di Campagna Amica, il progetto virtuoso di Coldiretti che promuove la vendita diretta e il patto tra imprese agricole e consumatori. Il nome che deriva dal latino radix e dall’esperanto radiko che significano radice intesa, in questo caso, come origine e identità di prodotti territoriali unici grazie al know how dei produttori che da generazioni coltivano eccellenze senza eguali.

Il commento

«I nostri prodotti giungono dal conferimento dei soci di Veneto Ortofrutta e di Agrinsieme, entrambe cooperative ortofrutticole rivolte alla valorizzazione delle produzioni Made in Italy - conclude Alessandro Moras, amministratore unico di AgriVeneto Srl che gestisce il nuovo C&C -. I valori che Radico intende esprimere sono legati alla vocazione produttiva delle aree di nostro riferimento da sempre capaci di offrire dei prodotti di alta gamma, e in parte certificati, a prezzi competitivi e sostenibili. Il nostro assortimento è pressoché completo. Siamo orgogliosi della nostra scelta tesa a valorizzare la stagionalità e la tipicità locale».