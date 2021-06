Recupero e messa in sicurezza del municipio: il Comune si aggiudica oltre 530mila euro

È notizia di pochi giorni fa l’assegnazione per il Comune di Castello di Godego di un contributo di 533.475 € (su un totale finanziabile di 592.750 € e un quadro economico complessivo di 650.000 €) attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione (ex Progetto operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale) che prevede il finanziamento di interventi di messa in sicurezza sismica di edifici strategici di rilevanza pubblica ubicati in aree a rischio.

Una bella somma che consente di proseguire con il secondo stralcio dei lavori di adeguamento sismico dell’ala est del Municipio, finora non interessata da alcun intervento. Va ricordato che, a luglio del 2019, l’amministrazione Parisotto aveva già portato a casa 459.193 €, attraverso un altro bando di finanziamento di natura regionale, che aveva consentito l’avvio dei lavori e il recupero della parte più antica del Municipio, tutt’ora in cantiere. Un progetto complessivo di messa in sicurezza – oltre che di recupero storico – che alla fine ammonta a un totale di circa 1,2 milioni di euro, di cui ben l’85% è stato finanziato attraverso l’acquisizione di due cospicui contributi esterni.

La cifra residua carico del Comune per completare l’opera nel suo insieme è di circa 200.000 €. Un bellissimo risultato che conferirà la garanzia di una maggior sicurezza e il pregio di una nuova veste alla struttura del Municipio, che è niente meno che la casa di tutti i cittadini, sede dei servizi e simbolo per il paese. Va sottolineato che l’impresa è stata possibile grazie al costante monitoraggio di bandi strategici e al dialogo continuo con gli enti superiori, ad opera di amministratori e tecnici competenti.