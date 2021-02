Restauro dell'ex scuola di San Biagio, il Comune raccoglie foto d'epoca

Mentre i lavori di ristrutturazione dell’ex scuola elementare di San Biagio di Callalta volgono al termine, l’Amministrazione comunale lancia la raccolta di foto, documenti e materiale che raccontino della vita passata di questo edificio simbolo per i sanbiagiesi. “Stiamo già pensando alla cerimonia di inaugurazione e consegna degli spazi alla cittadinanza. Così – spiega la consigliere comunale incaricata Mariacristina De Giusti – ci piacerebbe realizzare un bel video che racconti storie e ricordi legati all’ex scuola. Sappiamo quanto i nostri concittadini siano affezionati a questo edificio per il valore che esso ha avuto nella loro formazione. Ringrazio sin d’ora quanti offriranno la loro collaborazione”.

Il materiale dovrà essere consegnato entro e non oltre il 15 aprile prossimo al personale della biblioteca comunale che provvederà a registrarlo, catalogarlo e riconsegnarlo ai proprietari a fine utilizzo. I lavori di ristrutturazione dell'ex scuola, per un importo di 850.000 euro, non solo hanno messo in sicurezza l'edificio, ma l'hanno valorizzato sia internamente che esternamente, cosicché possa diventare a pieno titolo uno spazio culturale e ricreativo aperto ai cittadini ed alle associazioni, gestito direttamente dal Comune.

"La ristrutturazione dell’ex scuola elementare del capoluogo - spiega il sindaco Alberto Cappelletto - si inserisce nel progetto di recupero del nostro patrimonio ed assume un significato particolare perché si tratta di un edificio molto caro ai tanti sanbiagesi che lì hanno trascorso un periodo importante della loro vita. Con il completamento di questo intervento, andremo ad ampliare gli spazi a disposizione per piccoli e grandi eventi culturali ed offriremo alla comunità un altro luogo di socializzazione".