Revine Lago capitale europea del cinema indipendente: «Pronti oltre 100 eventi»

Un palcoscenico dinamico per oltre 100 eventi, interamente calato nel contesto territoriale. Attrarre talenti nazionali e internazionali e coinvolgere la popolazione a tutti i livelli, dai bambini agli anziani, dalle associazioni ai commercianti, valorizzando la comunità locale in una prospettiva internazionale: con questi ideali nasce il progetto "Revine Lago 2024: Capitale Europea del Cinema Indipendente", anticipato durante la chiusura dell’edizione 2023 del Lago Film Fest. Il progetto, non una semplice estensione o una celebrazione di Lago Film Fest, prossimo a compiere i suoi primi vent’anni, si sostanzia in un anno di eventi culturali – un centinaio tra festival, rassegne, proiezioni, progetti formativi, residenze artistiche ed eventi di networking professionale – che, oltre a sostenere il cinema indipendente europeo, fungano da elemento di crescita culturale, economica e turistica per la comunità locale.

Di cosa si tratta

La prima edizione sarà un prototipo, un modello organizzativo da esportare ogni due anni, assegnando il riconoscimento di “Capitale Europea del Cinema Indipendente” a un altro comune europeo con meno di 10mila abitanti desideroso di utilizzare il titolo come leva di attivazione locale. L’esperienza di C.E.C.I. mira, infatti, a trasformare la località designata in un centro pulsante di creatività cinematografica, promuovendo i valori della diversità, dell’innovazione e dell’inclusività, stimolando il dialogo culturale e rafforzando il legame tra le piccole realtà europee attraverso la forza unificante del cinema. Il cuore pulsante dell’iniziativa è la sua capacità di coinvolgere l’intera comunità – cittadini, rappresentanti della cittadinanza attiva, associazioni locali, industriali, artigiani, ristoratori, albergatori e commercianti – attraverso la creazione di una rete sinergica tra istituzioni locali e nazionali, enti di formazione, organizzazioni di categoria e una rete di Comuni del territorio circostante.

“Revine Lago 2024” proporrà nell’arco dell’anno oltre un centinaio di appuntamenti, consultabili sul sito ufficiale revinelago2024.eu e suddivisi in categorie chiave. I festival e le rassegne accenderanno i riflettori sulle produzioni indipendenti dando voce a storie innovative e vibranti da ogni angolo d’Europa. In particolare, saranno quattro le rassegne che si alterneranno in questi mesi di progettualità: la 20esima edizione di “Lago Film Fest”, l’inedito “Luci su Revine”, il “Festival di Primavera” e il primo “Festival Itinerante di Cinema Sordo FECS”. Workshop, corsi e progetti formativi coinvolgeranno tutte le fasce d’età fornendo le chiavi per esplorare il mondo dell’immagine in movimento. Un esempio saranno i laboratori dedicati alla danza contemporanea e alla composizione delle colonne sonore per il cinema. Non mancheranno gli attesi e riconosciuti eventi di networking professionale rivolti agli addetti ai lavori per creare un terreno fertile a connessioni, collaborazioni e scambi di idee. In ultimo, troveranno la loro casa nella pittoresca Revine Lago le residenze artistiche per registi, sceneggiatori, musicisti e artisti di ogni genere: un’opportunità di scambio culturale aperto e arricchente, e l’espressione di una comunità locale affezionata e accogliente. Inoltre, la Lago Film Residency ha già ricevuto oltre 140 candidature e tre saranno i registi che già dal 15 aprile al 12 maggio approderanno a Revine Lago per lavorare al loro prossimo film.

Cinquemila registi coinvolti

Innovativa ed evocativa la campagna di comunicazione fotografica firmata @retrobizzarro, un artista visivo che mescola intelligenza artificiale ed estetica vintage. Il progetto esclusivo realizzato per Piattaforma Lago è nato da un’indagine condotta su più di 5mila registi da tutta Europa ai quali è stato domandato quale fosse la loro definizione di cinema indipendente e cosa si aspettassero, appunto, da una Capitale Europea del Cinema Indipendente. Il risultato è un corposo lavoro di immagini suggestive, che incarnano l’identità di Revine Lago giocata con un pizzico di surrealismo.

I commenti

«Vogliamo scrivere una nuova storia di grande impatto artistico e culturale su una piccola comunità come quella di Revine Lago.” spiegano Viviana Carlet e Carlo Migotto, fondatori di Piattaforma Lago e ideatori della Capitale Europea Del Cinema Indipendente. “Siamo consapevoli che un’iniziativa del genere possa generare benefici a lungo termine, così come è accaduto per Lago Film Fest. Si tratta di un progetto nuovo ma al contempo rappresenta la formalizzazione di vent'anni di impegno e passione nel mondo del cinema. Abbiamo cominciato allora a sognare che la nostra realtà potesse diventare il cuore pulsante della creatività cinematografica europea e ora non riusciamo più a smettere».

Aggiunge Emiliano Bernardi, presidente della Pro Loco di Revine Lago: «Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come una delle Pro Loco più attive della Regione Veneto ma soprattutto di essere stati i primi a fondare un progetto così legato al territorio e di grande respiro internazionale allo stesso tempo».