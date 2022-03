Riapre il Parco del Livelet: al via la nuova stagione di visite

Dopo la consueta pausa invernale, domani, domenica 27 marzo, il Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago riaprirà le porte al pubblico per la nuova stagione. Già denso di appuntamenti il programma dei prossimi due mesi, con aperture speciali, laboratori ed eventi organizzati in collaborazione con associazioni e realtà museali del territorio e non solo, sempre sul tema della preistoria. Per i mesi di aprile e maggio il Livelet resterà aperto anche il sabato pomeriggio, con visite guidate alle palafitte e lavoratori didattici per varie fasce di età. Da segnalare poi alcuni appuntamenti particolari: il Primo Maggio, grazie al contributo del Museo Civico di Crocetta del Montello “La Terra e l'Uomo”, i piccoli visitatori potranno vivere l’esperienza di mettersi nei panni degli abitanti di un accampamento paleolitico costruendo una tenda fatta di pelli, mentre domenica 22 maggio sarà la volta del Living History Day, una rievocazione storica grazie alla quale il villaggio del Livelet riprenderà vita.

L’inaugurazione di domani avverrà in occasione della prima Giornata Regionale dei Colli Veneti, istituita allo scopo di favorire la tutela e la valorizzazione delle colline venete, dei loro paesaggi e biodiversità. Il programma della giornata prevede non solo le visite guidate al villaggio palafitticolo, ma anche due escursioni guidate in collaborazione con NaturalMente Guide alla scoperta dei “Borghi tra i colli” scelti dalla Pro Loco di Revine Lago, e due laboratori didattici per bambini. Le passeggiate si svolgeranno una al mattino e una al pomeriggio. La prima, “Dal lago al Colle di Arfanta”, partirà alle 9 dall’ingresso del Parco per raggiungere i piccoli borghi di Reseretta, Resera e Arfanta, attraverso panoramici suggestivi e ambienti naturali molto diversi. La seconda, “Dal lago a Sottocroda”, in programma dalle 14.30 alle 17.30, condurrà i partecipanti al borgo nascosto di Sottocroda, attraverso tratti dell’Antica Via Maestra e con tappa al piccolo Museo della Pesca. In entrambi i casi si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte al terreno accidentato.

Per quanto riguarda invece i laboratori, due quelli in programma domenica: “Bombe di semi”, dalle 10 alle 13, e “Colli-Collage”, dalle 14 alle 17. Nel frattempo, alle ore 10 partono le visite guidate alle palafitte del Livelet, fino alla chiusura delle ore 18. La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per aderire alle escursioni e per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il parco è aperto al pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Come da disposizioni vigenti, per accedere al Livelet è necessario che i visitatori di età superiore ai 12 anni esibiscano il Green Pass rafforzato – non necessario invece per prendere parte alle passeggiate – corredato da un valido documento di identità. Durante le visite guidate è obbligatorio indossare la mascherina dai 6 anni in su. Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.