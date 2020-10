La Cgil ricorda Maria Cristina Furlan, ex guida della Filctem trevigiana

La famiglia di Maria Cristina Furlan, insieme alla CGIL di Treviso, FILCTEM Treviso e FILCTEM Veneto, hanno previsto per sabato 3 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12 all'Istituto "F. Da Collo" di Conegliano, un momento di commemorazione in ricordo della segretaria generale della FILCTEM di Treviso scomparsa lo scorso 10 agosto dopo una lunga malattia. Sarà l'occasione per ricordare la 55enne e per raccontare la donna e la compagna che era anche attraverso la lettura di alcuni passaggi della sua tesi di laurea che ha ispirato la borsa di studio a lei intitolata e che proprio in quel momento sarà consegnata.

«La sua tenacia, la finezza di pensiero politico e il suo pragmatismo nel gestire direttamente trattative e vertenze complesse, come Stefanel, Monti e Benetton, hanno contraddistinto il suo impegno e il lavoro di sindacalista. Non solo un lavoro, per la Furlan era una missione portata avanti con determinazione e competenza che ha vissuto e interpretato fino alla fine, lottando fino all’ultimo giorno». Così la ricorda Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. In ogni caso, il momento di commemorazione prevede l'accesso contingentato fino a esaurimento posti.