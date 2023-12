San Zenone, otto nuove telecamere: «20mila euro investiti in sicurezza»

Potenziato il sistema di videosorveglianza per una San Zenone più sicura e pulita. Ammonta infatti a quasi 20mila euro l’investimento che il Comune ha destinato all'installazione di nuove telecamere per favorire e potenziare la sorveglianza e dunque la sicurezza del territorio.

Un investimento sul sistema di sorveglianza che, oltre ad un contributo regionale di 7.500 euro, l'amministrazione ha voluto potenziare impegnando altri 10.000 euro per realizzare il progetto “San Zenone sicura e pulita” che prevede anche il collegamento delle telecamere alla Centrale Operativa del Comando di Polizia locale. Il collegamento è fondamentale per le operazioni di intercettazione dei responsabili di atti illeciti in quanto le immagini registrate vengono – se necessario messe a disposizione della Questura e del Comando dei Carabinieri in caso di necessità. Otto sono le nuove telecamere che saranno prossimamente installate in alcuni punti strategici del territorio: il centro di Liedolo nella parte di fronte alla Chiesa parrocchiale, i parcheggi dell’Oasi San Daniele e di villa Rubelli, la nuova area a sud del Municipio dove è in corso di realizzazione della nuova Piazza del Donatore con l’adiacente parcheggio, il cimitero del Capoluogo, l’area verde di via Don Carlo Bernardi a Ca’ Rainati, il cimitero di Cà Rainati e il magazzino comunale.

Il commento del sindaco

Fabio Marin, primo cittadino di San Zenone, conclude: «Con questo investimento andiamo a potenziare ulteriormente la rete di controllo del territorio con l'attivazione di nuovi occhi elettronici utili per coprire le aree più sensibili indicate dalle forze dell'ordine e dalle segnalazioni dei cittadini. Questo permetterà una più capillare e migliore sorveglianza da parte degli agenti della polizia, oltre ad assicurare una maggiore serenità per i residenti. Interesse dell’amministrazione comunale continuare a lavorare intercettando contributi regionali e nazionali, con l’obiettivo di installare altri impianti affinché il Comune sia dotato di sistemi adeguati e tecnologicamente sempre più avanzati per individuare e multare i trasgressori in special modo quelle che deturpano l'ambiente».