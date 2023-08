Nuovi genitori, a Silea servizi e iniziative per promuovere il benessere relazionale

Venerdì 1° settembre inizia il programma autunnale di accompagnamento per neogenitori promosso dal Comune di Silea in collaborazione con la Cooperativa Idea Sociale e il Centro Il Melograno per preparare, orientare e sostenere le famiglie in cui arriva un bimbo: il primo appuntamento di “Nuovi genitori a Silea”, che si svolgerà alla Biblioteca comunale dalle 10.30 alle 11.00, permetterà alle mamme e ai papà di apprendere il massaggio del bambino, un modo per stabilire una comunicazione profonda con il piccolo, capace di favorire il legame di attaccamento e la relazione genitore - figlio.

«Il Comune di Silea – spiega Angela Trevisin Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità - dà il benvenuto ai nuovi nati e accompagna i neogenitori nell'orientamento dei servizi e alle opportunità gratuite attive nel territorio. Un supporto per conciliare la nascita e le esigenze della vita famigliare fin dai primi giorni e per sostenere il nuovo ruolo che le persone stanno per intraprendere. La neogenitorialità è un'area di interesse inserita all'interno del progetto Pari Opportunità, ideato e coordinato per prevenire il disagio e promuovere il benessere relazionale nelle famiglie, a favore di una cultura di contrasto alla violenza di genere. Il progetto propone servizi gratuiti aperti a tutti i cittadini per esprimere i propri bisogni, trovare accoglienza e nuovi spazi di partecipazione».

Il massaggio del bambino è dei molti servizi gratuiti per i neogenitori, che comprendono anche attività pre nascita (percorso di accompagnamento alla nascita e incontri di preparazione all’allattamento), attività post nascita a domicilio “È nata una mamma” (supporto alle neomadri dal punto di vista dell'accudimento del neonato e dal punto di vista informativo, riguardo a servizi e contesti che favoriscono l'inclusione sociale della mamma e della famiglia) e attività post nascita in Biblioteca (corso dopo parto; spazio “Coccolare chi coccola” in cui ritrovarsi e confrontarsi tra mamme; massaggio del bambino; sostegno all’allattamento; spazio pannolinoteca, per ricevere informazioni sull’utilizzo dei pannolini lavabili). Non mancano le iniziative culturali, come “Il bosco dei nuovi lettori”, che ad ottobre prevede il dono di un libro e di un albero ai nuovi nati dell’anno, e le “Storie birichine”, letture per bambini tra i 3 e i 6 anni (età indicativa) di norma organizzate il primo e terzo mercoledì del mese alla Biblioteca.

Il Comune di Silea ha predisposto inoltre degli spazi per favorire la neogenitorialità, come lo Spazio Accoglienza, un luogo di ascolto dei futuri genitori con un’operatrice della nascita de Il Melograno, e Bibliofilò, un laboratorio tra musica e parole per genitori e bimbi da zero a tre anni. Non mancano in Biblioteca l’angolo Baby Pit Stop per l’allattamento e gli scaffali speciali Nati per leggere e Nati per la musica Mammalingua Multilingue, che contengono una selezione dei migliori libri per bimbi fin dai primi mesi che, attraverso parole e suoni anche in lingua madre, ne stimolano la crescita sul piano affettivo, emotivo, motorio e intellettuale. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it