Covid, il sindaco di Castelcucco positivo dopo cinque tamponi

«Cari paesani e amici, vi informo che ho appena eseguito il tampone rapido e sono risutato positivo. Da giovedì sera, 10 dicembre, mi è salita la febbre e ora devo stare in isolamento, insieme alla mia famiglia, per dieci giorni. Per ogni bisogno o necessità sono comunque a disposizione. Mi raccomando non abbassate la guardia, questo virus è subdolo e non perdona».

Adriano Torresan, sindaco di Castelcucco, ha annunciato con queste parole su Facebook la sua positività al Covid-19. Nell'ultima settimana il primo cittadino si era sottoposto a ben cinque tamponi di cui quattro avevano dato esito negativo. I primi due li aveva fatti sabato e domenica scorsi durante lo screening di massa realizzato dall'Ulss 2 su tutti gli abitanti di Castelcucco. A inizio settimana però i due figli di Torresan e la moglie evevano tosse e qualche linea di febbre. Sono tutti risultati positivi al Covid tranne il sindaco. L'ultimo test rapido fatto ieri mattina, venerdì 10 dicembre, ha dato esito positivo anche al primo cittadino, costringendolo all'isolamento. Continuerà a seguire le attività del Comune da casa per i prossimi dieci giorni nella speranza che il prossimo giro di tamponi dia esito negativo. Decine i messaggi di vicinanza e solidarietà ricevuti nelle ultime ore da concittadini e colleghi amministratori. Su 1600 tamponi effettuati dall'Ulss 2 durante lo screening generale, 29 residenti a Castelcucco erano risultati positivi e asintomatici.