Schianto mortale a Paese: gara di solidarietà per la figlia di Stefania Bonaldo

I servizi sociali si sono attivati per aiutare la piccola affidata ai nonni dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita la madre 39enne. Indagato il ragazzo alla guida della Fiat Punto

Gara di solidarietà per la figlia di Stefania Bonaldo, la mamma di soli 39 anni morta domenica sera, 28 febbraio, in un tragico incidente stradale a Paese, lungo Via Baldrocco.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il Comune si sarebbe già attivato per trovare una sistemazione alla piccola, offrendo aiuti e sostegno alla nonna materna, residente nel quartiere di San Paolo. Per ora la bimba è stata affidata alle cure del nonno, assistito dagli amici di Stefania, tutti ancora comprensibilmente sotto choc dopo la tragedia. Alla gara di solidarietà che vede coinvolti Comune e servizi sociali vorrebbe aggiungersi anche la onlus "Una mano per un sorriso" dove mamma Stefania amava fare volontariato insieme alla figlia, servendo ai pranzi organizzati dall'associazione per le persone senza dimora.

Proseguono, nel frattempo, le indagini sull'incidente: il ragazzo di 19 anni alla guida della Fiat Punto, coinvolta nello schianto insieme all'auto su cui viaggiava Stefania Bonaldo, è stato indagato per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo in curva, centrando in pieno l'auto su cui stavano viaggiando la 39enne insieme alla figlia, di ritorno da una domenica trascorsa insieme a Castagnole.