Stefano Marcon ci ripensa: resta sindaco di Castelfranco e presidente della Provincia

Stefano Marcon ci ripensa: mercoledì 12 luglio ha ritirato le dimissioni da sindaco di Castelfranco Veneto e quelle da presidente della Provincia di Treviso. A fine luglio il primo cittadino ha annunciato che a Castelfranco si terrà un nuovo consiglio comunale in cui chiederà la fiducia ai consiglieri per poter proseguire il suo mandato. Sospiro di sollievo dunque in casa Lega dopo che, lo scorso 24 giugno, Marcon aveva annunciato le sue dimissioni con un post su Facebook.

Ascoltando i tantissimi appelli arrivati da amministratori e cittadini nelle ultime settimane, Marcon ha deciso di ripensarci e assumersi le responsabilità di portare a termine i mandati di sindaco e presidente. L'annuncio è arrivato mercoledì 12 luglio, dunque perfettamente entro i termini di legge previsti per il 14 luglio. Marcon ha chiesto, in vista del prossimo consiglio comunale, la fiducia di ogni singolo consigliere comunale.