Tamponi per le scuole nei Comuni: progetto al via da Oderzo

Ha preso il via lunedì 24 gennaio, presso l’aula magna delle scuole medie di Oderzo, l'attività del nuovo centro tamponi per le scuole. Il progetto era stato presentato dall'Ulss 2 alla Conferenza dei sindaci del 29 dicembre. Dieci le classi testate nella giornata odierna, tre lunedì mattina e altre sette nel pomeriggio, per un totale di 116 bambini sottoposti al tampone.

L'azienda sanitaria ha messo a disposizione dì ogni Comune una nuova attrezzatura per fare i tamponi, semplice da utilizzare e automaticamente connessa al sistema informatico regionale. Il comune dì Oderzo aveva aderito da subito al progetto: l'assessore Erika Zaia si è subito messa al lavoro per organizzare il tutto. Dieci i volontari che si sono resi disponibili. Sabato scorso il dottor Rigoli aveva collaudato l’attrezzatura in aula magna e fornito le istruzioni per l’uso al dottor Pisani e al dottor Paro. Il servizio è dedicato alle scolaresche delle scuole materne, elementari e medie di Oderzo, Fontanelle Mansuè Portobuffolè e Gorgo al Monticano. Obiettivo: ridurre il più possibile le code e i tempi di attesa nei Covid point della Marca. «Tanti più volontari avremo, tanti più tamponi potranno essere fatti in aula magna, anziché al centro dì via Doninzetti, perciò se ci fossero altri volontari (medici o infermieri) saremmo felicissimi dì unirli al gruppo - conclude il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato - Ringrazio la nostra Ulss2 che ci ha fornito questa possibilità e ringrazio infinitamente I volontari perché questo servizio è di enorme utilità per le famiglie, per la scuola e per tutta la comunità».

Nei prossimi giorni molti altri Comuni sono pronti a seguire l'esempio di Oderzo. Da Paese a Cordignano che ha da subito aderito al progetto “Tamponi in Comune”, che prevede di effettuare i tamponi scolastici a tutte le classi del Comune che avranno bisogno di questo servizio. La sede è stata individuata nei locali della palestra di Villa di Villa. «Ringrazio in primis l’assessore Cinzia Soneghet - commenta il sindaco Roberto Campagna - che da subito si è attivata per trovare le persone e il luogo dove fare i tamponi». Da parte dell’assessore alla famiglia Cinzia Soneghet sono arrivati i ringraziamenti ai volontari. Ringrazio - afferma l’assessore Soneghet - i volontari, che senza tentennare si sono resi disponibili per dare il loro prezioso contributo a questa bella iniziativa che, tra l’altro, sarà di supporto alle famiglie dei ragazzi coinvolti, evitando sia la strada per recarsi ai punti tampone sia il tempo che le famiglie devono ricavare per portarli. Il servizio sarà attivo all’occorrenza, con tutto il materiale messo a disposizione dall’Ulss, dai DPI ai tamponi che saranno processati direttamente in loco e prontamente refertati. Confidiamo di poter essere operativi fra pochi giorni, anche alla luce dei tanti casi che in questi giorni stanno mettendo a dura prova la tenuta psicologica di tutto il mondo della scuola» conclude Campagna.