Dramma del Terraglio, in 500 oggi per l'ultimo saluto a mamma Miriam

Si sono svolti oggi alle ore 15, presso la Chiesa parrocchiale di Conscio, le esequie di Miriam Cappelletto, la 51enne deceduta negli scorsi giorni in un terribile incidente stradale lungo il Terraglio insieme all'amica 63enne Mara Visentin il cui funerale è stato celebrato nella giornata di ieri nella chiesa arcipretale di Preganziol. Le due donne, intorno all’una e mezza di giovedì 24 marzo, erano state improvvisamente tamponate a folle velocità da una Bmw di grossa cilindrata guidata dal 25enne rom Ronnie Levacovic, oggi ancora ricoverato in ospedale dove lotta tra la vita e la morte. L'auto su cui viaggiavano quel giorno era stata scagliata a decine di metri di distanza, nel fossato a bordo strada, tanto che le due amiche erano morte sul colpo tra i rottami del mezzo.

Presente oggi alla celebrazione, accanto ai parenti e ai tantissimi amici della donna, anche il sindaco di Preganziol Paolo Galeano e il suo vice Stefano Mestriner, oltre ai ragazzi della squadra di calcio della Robeganese (dove in passato aveva giocato Matteo, uno dei figli della vittima). Circa 500 comunque le persone che si sono assiepate in chiesa per ascoltare l'omelia del parroco di Conscio, don Fabio Bergamin: «Si è trattato di una morte violenta e senza senso che ci ha colpito tutti in maniera violenta, soprattutto la sua famiglia su cui il sole sembra essersi eclissato improvvisamente. Oggi le comunità di Coscio e Preganziol si stringono intorno ai familiari di Miriam, in primis ai figli Massimiliano, Martina e Matteo e al loro papà Davide, ma anche alla mamma Teresina, al fratello Mauro, ai cognati e alle cognate».

«Miriam era una donna solare, il suo sorriso era il regalo che faceva a tutte le persone che incontrava - continua don Bergamin - Amava la compagnia, la convivialità, stare tra la gente. Sempre disponibile e pronta nel bisogno. Adorava la vita ed era dedita ai suoi figli. La vita è il dono più prezioso per tutti, anche per chi si illude di esserne il padrone indiscusso, di quella propria e di quella altrui. La realtà però lo smentisce, perché la fragilità appartiene a tutti noi, come a Ronnie che sta lottando per la vita».