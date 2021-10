Terza dose di vaccino: somministrazioni al via all'istituto Bon Bozzolla

Al via lunedì 11 ottobre la somministrazione del richiamo anti Covid per i 140 ospiti del centro di servizi di Farra di Soligo. Seguiranno, mercoledì 13 ottobre, altri 30 ospiti e gli anziani di Casa Cardani

Sono iniziati lunedì 11 ottobre i richiami con la “dose booster” del vaccino anti Covid per gli ospiti dell’Istituto Bon Bozzola. Completata la raccolta dei moduli di consenso, partite oggi, lunedì 11 ottobre, le inoculazioni della terza dose vaccinale per i primi 30 ospiti della struttura di Farra di Soligo. Seguiranno a rotazione, mercoledì 13 ottobre, altri 30 ospiti e gli anziani autosufficienti ospitati a Casa Cardani. A chiudere la campagna di richiami a completamento del ciclo vaccinale, mercoledì 20 ottobre, una giornata di somministrazioni in collaborazione con il personale dell'Ulss 2 che coinvolgerà un ultimo gruppo di 60 ospiti e i dipendenti dell'ente.

«La somministrazione della terza dose è una tappa fondamentale - spiega il direttore dell’Istituto Bon Bozzolla, Eddi Frezza - per proteggere sia la salute dei nostri ospiti sia quella del personale socio-sanitario che opera a stretto contatto con loro, soprattutto in una fase così strategica, prima della stagione fredda. L’augurio - conclude Frezza - è quello di poter tornare alla normalità quanto prima, sempre con l'obiettivo primario di favorire il benessere dei nostri ospiti».