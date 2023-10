Tiramisù Challenge, Mario Conte vince la gara dei sindaci per il dolce più buono

Ottobre a Treviso è iniziato con una domenica all'insegna del tiramisù e con migliaia di persone arrivate in centro storico: la sesta edizione della "Tiramisù Challenge" è stata un successo clamoroso e il sindaco Mario Conte, padrone di casa, si è aggiudicato la gara dei sindaci per il dolce più buono.

Ma andiamo con ordine: l'associazione Tiramisù di Treviso, in collaborazione con Assocuochi Treviso e Fondazione Telethon, aveva indetto nelle scorse settimane il "Tiramisù Day" invitando i pasticceri amatoriali a candidarsi per preparare "dal vivo" la loro ricetta del celebre dolce. Le postazioni per preparare i dolci sono state allestite in Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Loggia dei Cavalieri e sotto la Loggia di Palazzo dei Trecento. Alle 9 il via alla gara, seguita dalle premiazioni che hanno incoronato Mario Conte vincitore della gara tra i sindaci di otto comuni trevigiani a cui si è aggiunto il vicesindaco di Belluno. Ai fornelli: Rossella Cendron (Silea), Paola Roma (Ponte di Piave), Federica Ortolan (Carbonera), Mara Fontebasso (Nervesa della Battaglia), Mario Conte (Treviso), Marco Della Pietra (Spresiano), Diego Zanchetta (Gaiarine), Cristiano Mosole (Breda di Piave) e Paolo Gamba (Belluno). Sul podio insieme a Conte, la sindaca di Silea (Rossella Cendron) e Federica Ortolan di Carbonera che ha decorato il tiramisù con lo stemma del suo Comune.

La gara dei pasticceri amatoriali è stata invece vinta da Daria Kushnarenko, originaria di San Pietroburgo ma da anni residente a Casale sul Sile. Al secondo posto Manuel Coleddi mentre, sul gradino più basso del podio, Alexander Raiciu. La giornata si è conclusa con 10mila porzioni di tiramisù servite e ben 5mila calici di Prosecco distribuiti a cittadini e visitatori.