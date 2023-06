Male incurabile, il sorriso di Tiziana Scala si spegne a 65 anni

"La tua luce, il tuo sorriso saranno sempre con noi". Sono queste le parole che si leggono oggi sull'epigrafe di Tiziana Scala, mancata all'affetto dei suoi cari lunedì 29 maggio per un tumore al pancreas contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate costringendola al ricovero in Villa delle Magnolie dove Tiziana ha perso la vita.

Dopo aver lavorato come operaia, Tiziana era andata in pensione. A Casale sul Sile in molti la conoscevano per il suo impegno nella politica locale. Storica militante del centrosinistra, si era candidata per il consiglio comunale, in prima linea nell'organizzazione della Festa dell'Unità in paese. L'ultima gioia lo scorso 17 maggio quando era riuscita a festeggiare il 65esimo compleanno in compagnia dei suoi cari, il marito Luciano Rizzato, la figlia Elena e il nipote Elia. Una donna solare e piena di entusiasmo la ricorda oggi chi ha avuto la fortuna di conoscerla, una mamma e una donna sempre presente non solo per i suoi cari ma anche per il suo paese, a cui era molto legata. Il funerale di Tiziana Scala sarà celebrato questa mattina, giovedì 1º giugno, alle ore 10.30 nella chiesa arcipretale di Casale sul Sile. Dopo la cerimonia la salma procederà per la cremazione.