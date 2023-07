Il piccolo Tommaso ha fretta di nascere, parto in auto sulla strada per l'ospedale

La corsa in auto all'ospedale non è bastata: il piccolo Tommaso aveva talmente tanta fretta di nascere che il papà ha dovuto accostare a bordo strada senza riuscire ad arrivare in tempo all'ospedale Ca' Foncello. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi: mamma Chiara e il piccolo stanno benissimo.

Una bella storia quella successa nel pomeriggio di venerdì 21 luglio: Nicola e Chiara sono una giovane coppia di 27 e 24 anni, residente a San Biagio di Callalta, che ha già due figli piccoli. Il terzogenito Tommaso è venuto al mondo nelle scorse ore. Partiti in auto da San Biagio di Callalta i neogenitori non sono riusciti a raggiungere l'ospedale Ca' Foncello. Dopo Olmi, papà Nicola ha dovuto accostare a Silea all'altezza del punto vendita Faoma. Qui la coppia ha chiamato il Suem 118 chiedendo l'intervento dell'ambulanza e assistenza telefonica per le ultime fasi del parto. Mamma Chiara ha così dato alla luce il piccolo Tommaso prima dell'arrivo del personale sanitario. Coperto il bimbo con una coperta, hanno aspettato insieme l'arrivo dell'ambulanza che ha portato mamma e bimbo al Ca' Foncello. Entrambi stanno bene, Tommaso pesa 2 chili e 400 grammi. Sabato papà Nicola e i due fratellini sono andati a trovare la mamma e il piccolo in ospedale. Comprensibile la gioia e l'entusiasmo di tutta la famiglia.