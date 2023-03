Manifestazione degli anarchici a Torino, 28 fogli di via: anche trevigiani colpiti

Proseguono le indagini della Polizia finalizzate a individuare i responsabili dei disordini verificatisi sabato scorso durante il corteo anarchico promosso in solidarietà ad Alfredo Cospito. Ad oggi sono salire a 47 le persone denunciate a vario titolo. Di queste 27 persone fra quelle accompagnate in Questura nelle fasi precedenti la manifestazione, alle quali sono stati sequestrati caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, bombe carte, bastoni, fumogeni, coltelli, petardi e scudi.

Altre 16 persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale perché dopo aver scaricato da un furgone grossi scudi in plexiglass con maniglie e bastoni di legno, accortisi dell’arrivo di alcuni poliziotti in borghese, si sono dati alla fuga. E ancora, 4 accompagnate in Questura a seguito delle tensioni in zona Balon, nel quartiere di Porta Palazzo, sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale.

Infine, sono 28 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni, emessi dal Questore di Torino nei confronti di altrettanti manifestanti, provenienti da diverse province italiane, tra cui Perugia, Vicenza, Roma, Pisa, Milano, Monza e Brianza, Varese, Modena, Trieste, Trento, Treviso, Gorizia.