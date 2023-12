Caso Appiani, senza tetto ospitati negli otto centri di accoglienza della Marca

Gli oltre venti stranieri che negli ultimi tre mesi hanno pernottato nel parcheggio interrato della cittadella Appiani saranno distribuiti nei prossimi giorni negli otto centri di accoglienza straordinari della Marca, suddivisi in particolare tra la caserma "Serena", la "Zanusso" di Oderzo e gli altri centri di Vittorio Veneto, Fonte, Treviso, Mogliano Veneto, Zero Branco e Ponzano Veneto: qui potranno trascorrere le gelide nottate invernali al caldo. E' quanto deciso nel corso di un vertice che si è svolto nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre, presso la Prefettura di Treviso e a cui ha preso parte il Prefetto, Angelo Sidoti, il viceprefetto Antonello Roccoberton, il sindaco di Treviso, Mario Conte e l'assessore Gloria Sernagiotto, Monsignor Mauro Motterlini e don Bruno Baratto per la Diocesi di Treviso, e rappresentanti della Questura di Treviso e dei vigili del fuoco. Trovata una soluzione dunque al caso scoppiato dopo la morte di Mandeep Singh, il 32enne cittadino indiano morto per un infarto nella notte tra venerdì e sabato mentre si trovava nel suo giaciglio, nell'interrato del parcheggio appunto. Era arrivato nella Marca solo pochi mesi fa e ieri, lunedì 4 dicembre, molti altri "ospiti" del parcheggio Appiani avevano manifestato proprio di fronte alla Prefettura di Treviso.

Prefettura, via a tre bandi per l'accoglienza

Nella giornata di ieri, 4 dicembre, sono stati pubblicati, sul sito istituzionale www.prefettura.it/treviso, tre avvisi di indagine esplorativa finalizzati al reperimento di strutture per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati. In particolare, la Prefettura di Treviso è alla ricerca di: 100 posti di accoglienza in unità abitative indipendenti (capacità massima 50 posti), 300 posti di accoglienza in centri collettivi con capienza fino a 100 posti, 50 posti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati in strutture dalla capienza massima di 25 unità. Gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, potranno manifestare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 13 del giorno 19 dicembre 2023, inviando il modello allegato a ciascun avviso all’indirizzo PEC protocollo.preftv@pec.interno.it. Quella pubblicata ieri è la terza indagine esplorativa del 2023, dopo quelle, dall’esito infruttuoso, pubblicate il 28 marzo ed il 4 agosto.