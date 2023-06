Ater, affidati al Biscione lavori per 1.700.000 euro

Intervenendo a margine della festa per un anno di Bisciò, lo spazio dedicato ai più piccoli grazie ai locali messi a disposizione in comodato d’uso gratuito da Ater Treviso a Fondazione Zanetti e La Esse, la vicepresidente di Ater Treviso, Marina Bonotto, ha ricordato gli interventi che sono in partenza proprio al Biscione di Treviso, dove lo spazio che ha visto oltre 3.000 presenze e 125 famiglie ha sede: 1.700.000 euro di interventi di efficientamento energetico che si concluderanno nei primi mesi dell’anno prossimo.

«Ater Treviso sta da tempo pianificando interventi di riqualificazione in tutto il territorio provinciale – ha spiegato la Bonotto – quello del cosiddetto “Biscione” è uno dei più attesi per il quale stiamo lavorando da tempo. Ecco perché abbiamo deliberato anche nell’ultimo Cda di investire 1.700.000 euro di interventi, che sono stati affidati dall’amministratore di condominio per la riqualificazione energetica dell’intero complesso. L’installazione di 8 impianti dotati di fotovoltaico, per garantire acqua calda sanitaria con enormi risparmi, e il rifacimento dell’impianto termico. Un investimento importante da parte di Ater Treviso che permetterà così da un lato maggiore efficienza energetica e grande riqualificazione, dall’altro un aiuto alle famiglie con costi minori in bolletta e per le spese condominiali. I lavori si concluderanno entro l’inizio dell’anno prossimo».