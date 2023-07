Allacciamenti alla rete fognaria, da lunedì 3 luglio deviazioni in viale Brigata Marche

Continuano i lavori per dare ulteriore impulso agli allacciamenti alla rete fognaria per gli utenti del quartiere trevigiano di Selvana. Lunedì 3 luglio inizieranno i lavori accessori di Ats per la realizzazione della condotta di fognatura propedeutica al completamento del futuro collegamento in via degli Alpini. Piu specificatamente è prevista la chiusura della carreggiata in via Brigata Marche (Carbonera direzione Treviso) con deviazione di tutte le macchine e corriere MoM lungo il percorso alternativo, con conseguente divieto di sosta su tutti i parcheggi presenti per non aver macchine che possano essere di intralcio alla svolta delle corriere. La durata della deviazione è prevista in due giorni ed è stata pensata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Treviso in ottica di ottimizzazione dei lavori di asfaltatura della strada e ripristino dei marciapiedi. «Operare in sinergia col Comune per limitare i disagi, questa è la direzione in cui si muove Ats per gestire i suoi lavori – dichiara il Direttore di Ats Pierpaolo Florian – e anche questo lavoro ne è la riprova».