Grande successo per "Bike to Work": in tre mesi sono stati percorsi quasi 390 mila chilometri

In poco più di tre mesi “Bike To Work”, iniziativa dell’ IPA Marca Trevigiana (Intesa Programmatica d’Area) dedicata a chi sceglie di andare al lavoro con bicicletta o con mezzi alternativi alle auto, ha registrato il record di pedalate. Il progetto, che già nel primo mese aveva coinvolto più di 4.500 cittadini, è nato dall’idea degli Amministratori di 18 comuni aderenti con Treviso capofila. Durante l’estate il fondo di 104.910,60 euro messo a disposizione dalle amministrazioni locali è andato esaurito, superando ogni aspettativa iniziale. I cittadini hanno percorso circa 388.000 km, facendo risparmiare al nostro territorio oltre 58.000 kg di CO2, equivalenti a quasi 3.000 alberi. Il tragitto medio registrato è di poco meno di 5 km, con valori superiori a 6 km in alcuni comuni. Sono oltre 82.000 i percorsi tracciati finora e più di 100 mila euro il valore dei buoni spesa maturati dai cittadini.

«Il successo senza precedenti del progetto Bike to Work è la prova che quando si opera su bacini ampi con la collaborazione di tanti Enti si ottengono risultati importanti», le parole di Paolo Silingardi, Presidente della società Achab Group. «La risposta massiva dei cittadini di Treviso non ha precedenti nella nostra esperienza e dimostra che la bicicletta è uno strumento importante delle politiche di mobilità e sostenibilità».

«Questo è un successo della comunità per la comunità, che rende orgogliosi tutti gli organizzatori del progetto», afferma il sindaco di Treviso Mario Conte. «Il grande lavoro di squadra che ha unito cittadini, amministrazioni e categorie economiche ha determinato un risultato straordinario a beneficio dell’ambiente e di uno stile di vita sano. Bike to Work è la strada giusta e continueremo a “tracciarla” insieme alla nostra comunità rendendola una best practice e un modello virtuoso replicabile ovunque».

Dai primi di settembre termina la possibilità di guadagnare buoni spesa. I comuni sono già all’opera per aumentare le risorse per l’edizione 2024, facendo tesoro di quanto appreso e cercando di ampliare e consolidare l’iniziativa. Nonostante il “sold-out”, pedalare con Bike to Work continuerà ad essere conveniente. Nelle prossime settimane, tramite la app Ecoattivi, verranno comunicate tutte le facilitazioni e le premialità per chi sceglie mezzi alternativi alle auto, oltre alla possibilità di vincere una minicar elettrica messa in palio da Ecoattivi. Il 20 ottobre, durante un evento pubblico, saranno consegnati ai cittadini oltre 100.000 euro in buoni spesa da utilizzare nei negozi del territorio. I buoni potranno essere spesi fino a giugno 2024.