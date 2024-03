Rilascio della carta d'identità elettronica, nuovo sportello all'Appiani

Mercoledì 20 marzo aprirà un nuovo sportello per il rilascio della carta d'identità elettronica negli uffici siti al Complesso Appiani. Il servizio sarà disponibile all’Ufficio elettorale in Piazza delle Istituzioni n. 49 edificio E, piano 2 (Appiani). Nelle vicinanze è disponibile un ampio parcheggio.

Si accederà il mercoledì pomeriggio dalle 14.40 alle 17 esclusivamente su appuntamento da prendere tramite il portale del Comune di Treviso e sarà possibile pagare solo con Bancomat o carta di credito. Questo sportello si va ad aggiungere a quelli già operativi all'Ufficio Anagrafe in Piazza Rinaldi. Così l’assessore alle Politiche Educative e all’Istruzione (delegata al servizio), Gloria Sernagiotto: «Si tratta di un ulteriore passo verso un efficientamento delle procedure e un potenziamento dell'Ufficio Anagrafe, che grazie ad alcuni atti riorganizzativi e alla disponibilità del personale, ha portato all’implementazione e al miglioramento del servizio. In un anno si è riusciti a dimezzare in tempi di attesa (da 60 a 30 giorni) per la procedura di emissione del documento. Il numero è incrementato da 890 e 905 carte d’identità emesse nel 2023 nei mesi di gennaio e febbraio a 1126 e 1232 nel 2024».

Per ulteriori informazioni e per prendere l'appuntamento è possibile consultare la pagina web dedicata al rilascio della carta d'identità al seguente indirizzo: https://www.comune.treviso.it/myportal/C_L407/amministrazione/uffici/servizidemografici/anagrafe/cie