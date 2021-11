No Green Pass domenica in centro storico: sfida al divieto del Comune

"No Green Pass" pronti a tornare in centro a Treviso: l'annuncio di una nuova mobilitazione per domenica 28 novembre è apparso online in queste ore su varie chat di Telegram e WhatsApp. Un chiaro gesto di sfida nei confronti di Comune e Prefettura che avevano vietato ai manifestanti di organizzare cortei in centro storico.

Il Batione San Marco sulle Mura era stato individuato come l'unica area disponibile per dei sit-in statici. Un divieto che i manifestanti sembrano intenzionati a voler infrangere già questo fine settimana. Il nuovo corteo è stato organizzato dal movimento "Uniti per la libertà", artefice della manifestazione che, lo scorso 24 ottobre, aveva portato oltre 5mila manifestanti in città. L'appuntamento è per le ore 15 di domenica davanti alla stazione delle corriere in Via Roma ma questa volta il percorso del corteo non è stato svelato. La Prefettura di Treviso ha organizzato questa mattina, martedì 23 novembre, un nuovo vertice per discutere la questione.