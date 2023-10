E' stata una colonna della Prefettura di Treviso, va in pensione Paola De Palma

E' stata per trentatrè anni, fin da quando è entrata in servizio, una colonna della Prefettura di Treviso. Un servizio prezioso alla comunità della Marca anche nei momenti più criitici. Nei giorni scorsi per il Viceprefetto Paola De Palma è arrivato il momento del congedo e della meritata pensione: lascia l’Amministrazione dell’Interno dopo una brillante carriera durante la quale ha ricoperto numerosi e impegnativi incarichi con apprezzamento nella collettività e da parte dell’Amministrazione.

La carriera nella Prefettura di Treviso

Laureata in Giurisprudenza, la Dr.ssa De Palma è entrata nell’Amministrazione dell’Interno nel 1990 e nei trentatré anni di servizio ha svolto svariati incarichi e si è occupata, tra l’altro, anche della gestione dell’immigrazione, degli interventi dopo il terremoto a L’Aquila e dell’emergenza Covid19, condividendo in questa contingenza con i Sindaci del territorio e le Forze di Polizia un momento assai complesso per la storia del Paese. Ha inoltresvolto l’incarico di Commissario in diversi Comuni della provincia di Treviso, tra i quali Fontanelle, San Zenone degli Ezzelini, Tarzo, Borso del Grappa, Castello di Godego, Chiarano, Pieve del Grappa, Nervesa della Battaglia. In provincia di belluno è stata Commissario presso il Comune di Selva di Cadore ed attualmente, in provincia di Venezia, è ancora Commissario Straordinario a Spinea.

Il ringraziamento del Prefetto Sidoti

Il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, in occasione del momento di congedo, ha espresso il proprio ringraziamento per il prezioso operato al servizio del Paese della Dr.ssa De Palma, sottolineando come nel corso della sua carriera quest’ultima si sia distinta per la competenza, la notevole professionalità e la determinazione nella dirigenza dei numerosi settori ed aree affidatele, evidenziandosi per la capacità di gestione ed organizzazione del lavoro. Un apprezzamento delle qualità della Dirigente che il Prefetto ha colto in tutte le espressioni di stima e riconoscenza pervenutegli da ambienti pubblici e privati, amministrazioni locali e mondo imprenditoriale che nella Dr.ssa De Palma hanno trovato un punto di riferimento fondamentale per la disponibilità e la collaborazione che ha sempre garantito a tutti gli enti della provincia. Queste stesse caratteristiche sono state apprezzate dal Personale della Prefettura che nella collega ha trovato un interlocutore determinato, oltremodo pronto e sensibile alle esigenze di servizio e personali dei lavoratori.

Alla dottoressa Paola De Palma va anche il ringraziamento della redazione di Trevisotoday per la grande pazienza, disponibilità e professionalità dimostrata nei confronti di tutti gli organi di stampa.