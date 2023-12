Dieci anni di Treviso in rosa: svelata la data, iscrizioni aperte

Lo scorso maggio erano più di 10mila. Tutte donne. Un lungo fiume rosa che ha colorato la città, riempiendo il centro storico di festa, balli, voglia di stare insieme e momenti di riflessione.

Domenica 5 maggio torna Treviso in Rosa, la kermesse al femminile per eccellenza, l’evento che nel 2018 e 2019 è arrivato a sfiorare le 18 mila presenze e dall’edizione di quest’anno, finalmente libera dalle limitazioni imposte dalla pandemia, ha ripreso a correre, coinvolgendo ben 10.218 donne. Numeri da record. La data dell’edizione 2024, la decima per un evento nato nel 2015, è stata ufficializzata dagli organizzatori, le società sportive Corritreviso e Trevisatletica, che per l’occasione hanno anche introdotto la novità dell’apertura delle iscrizioni nel periodo natalizio. L’iniziativa si chiama “A Natale regala Treviso in Rosa”, rimarrà attiva sino alla mezzanotte del 24 dicembre e prevede l’iscrizione tramite il portale Endu.net. Un’opportunità in più per regalare (o regalarsi) la partecipazione all’evento che per un giorno trasforma Treviso nella città delle donne. Un perfetto connubio di sport, divertimento e solidarietà.

Trascorso il periodo natalizio, le iscrizioni a Treviso in Rosa riapriranno con le consuete modalità - individuali e di gruppo - a partire da lunedì 15 gennaio. Da quella data sarà possibile iscriversi online, sempre tramite il portale Endu.net, via mail, oppure in uno dei circa 70 punti d’iscrizione autorizzati (supermercati, bar, farmacie). Treviso in Rosa sarà, come sempre, anche un evento solidale. Al fianco del comitato organizzatore ci sarà la sezione trevigiana della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, che dal 2015 patrocina ufficialmente la manifestazione. Oltre che una festa, Treviso in rosa sarà così l’occasione per riflettere su tematiche importanti che riguardano la salute e i corretti stili di vita, con l’obiettivo di promuovere con sempre maggior forza il concetto, tanto caro alla Lilt, che prevenire è vivere. Meglio se colorando la vita di rosa.

Il commento

«Nelle otto edizioni in presenza - spiegano gli organizzatori - Treviso in Rosa ha coinvolto oltre 71 mila donne e, dopo il difficile periodo della pandemia (nel 2020 l’edizione fu solo virtuale, ndr), i numeri sono tornati rapidamente a crescere, tanto che l’incremento delle partecipanti tra il 2022 e il 2023 ha sfiorato il 20%. L’edizione del decennale nasce sotto i migliori auspici: è bastato l’annuncio della data nei nostri canali social per scatenare l’entusiasmo di decine di migliaia di donne, che hanno subito lanciato il passaparola. Per una domenica, il 5 maggio, Treviso sarà veramente la città delle donne».