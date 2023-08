Partono i lavori di asfaltatura a Selvana

Alto Trevigiano Servizi informa che, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Treviso, inizieranno domani 1 settembre i lavori di ripristino del manto stradale in via Zanella che proseguiranno poi in via Locchi e via Garzoni e termineranno presumibilmente entro martedì 5 settembre, salvo imprevisti legati alle condizioni metereologiche. Al fine di creare minor disagio alla cittadinanza le attività sono state programmate prima dell’inizio della scuola. Per consentire l’esecuzione delle operazioni in sicurezza e non creare troppi disagi alla viabilità, è stata emessa un’ordinanza con istituzione di un senso unico alternato mediante l’impiego di personale moviere e/o di semafori mobili.

«Le operazioni di ripristino stradale prevedono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale con ricavo di parcheggi in via Gandino», spiega Sandro Zampese, Assessore ai Lavori Pubblici. «Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo per la pazienza i residenti e coloro che transitano per le vie oggetto dei lavori». Si conclude così l’intervento di posa della nuova linea di fognatura nera e sostituzione della rete di acquedotto lungo Via Zanella, nel tratto compreso tra viale Brigata Marche e via Garzoni, opere eseguite lo scorso inverno.