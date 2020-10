Cantiere Ats a Sant'Angelo: giovedì chiusura acqua, lavori verso la conclusione

È prevista per domani una chiusura d’acqua programmata nel quartiere Sant’Angelo a Treviso. A seguito della disinfezione, sono programmati gli interventi di Alto Trevigiano Servizi per la messa in esercizio delle nuove condotte e la dismissione di quelle vecchie. I lavori si concluderanno in giornata ed è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile in via Priamo Tron, via Sant’Angelo (all’altezza dei civici 80) e via Graziano. La sospensione avverrà dalle ore 10 alle ore 17:30 ma, in caso di imprevisti, il periodo di interruzione potrebbe prolungarsi. In caso di maltempo i lavori saranno posticipati al giorno successivo. Coinvolte 150 utenze che sono state avvisate attraverso locandine esposte nei luoghi pubblici, l’invio di un sms e il servizio ATS App.

Il cantiere di via Sant’Angelo, iniziato a fine luglio, si avvia in questo modo domani alla sua conclusione. L’intervento complessivo ha visto la ristrutturazione e la sostituzione della condotta e degli allacciamenti idropotabili dell’arteria, nel tratto compreso fra l’incrocio di via Tron e via Col di Lana. Sono stati sostituiti circa 500 metri di tubazione in acciaio risalenti agli anni ’70 e i relativi allacciamenti. Nel tratto oggetto dell’intervento sono stati rifatti circa 35 allacciamenti con lo spostamento dei contatori al limite della proprietà e sono stati interessati circa un centinaio di utenti. In accordo con l’amministrazione comunale, l’arteria verrà interamente riasfaltata in primavera quando il manto stradale si sarà assestato così da scongiurare cedimenti.