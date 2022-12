Marathon, gli organizzatori svelano le proposte bocciate: «Treviso ha perso un'occasione»

Continua il botta e risposta tra l'amministrazione comunale di Treviso e Asd Tri Veneto Run, associazione che lunedì aveva annunciato di non voler più dare vita all'edizione 2023 della Treviso marathon, in aperta polemica con il Comune che non voleva concedere la partenza e l'arrivo in centro storico. Dopo la replica del sindaco Mario Conte che aveva annunciato il varo di una nuova manifestazione sportiva al posto di quella cancellata, sostenendo di non poter chiudere il centro storico per ore (e per un evento che richiama al massimo un migliaio di podisti), oggi, 14 dicembre, ecco un altro comunicato di contro-replica. Asd Tri Veneto Run ha voluto rendere pubblico il progetto bocciato da Ca' Sugana e anche quanto descritto non mancherà di alimentare polemiche.

Il comunicato di controreplica a Conte

In riferimento alle dichiarazioni che il sindaco Mario Conte ha rilasciato alla stampa dopo la nota di Asd Tri Veneto Run in merito alla non organizzazione dell’edizione 2023 della Treviso Marathon, il consiglio direttivo ritiene opportuno intervenire, ai fini della chiarezza degli accadimenti. Senza entrare nel merito di altre questioni sollevate, alleghiamo infografica delle fasi di partenza e delle fasi di arrivo che Tri Veneto Run aveva proposto dall’amministrazione comunale di Treviso, dopo condivisione con la Polizia Locale proprio per ridurre il più possibile le fasce orarie di chiusura delle strade, non prevedendo mai una chiusura totale del centro cittadino. Il programma proposto per domenica 26 marzo 2023 comprendeva la 18esima Treviso Marathon (42,195 km), la 10 Miles (16 km) e la Family Run (3,5 km).

Come da relazione inviata al Comune di Treviso, alla Polizia Locale e all’Ufficio Sport, per la partenza è stato proposto Viale Burchiellati, con un allestimento il giorno stesso dalle ore 7 e disallestimento entro le ore 11 per la riapertura dello stesso a zona parcheggio. Quindi solo 4 ore di occupazione dell’area. Previsto anche un breve passaggio sul Put per circa 45 minuti di chiusura con riapertura al passaggio dell’ultimo concorrente della 10 Miles. Per l’arrivo è stata invece individuata Piazza Mazzini con la vicina Piazza Matteotti per allestire le strutture post-arrivo. Previsto un attraversamento molto veloce del Put in fase di rientro evitando così la chiusura della viabilità ma gestendo il passaggio delle auto. Si è inoltre pensato di non utilizzare nuovamente tutto il centro storico ma solo una parte che va dall’ Università a Santa Caterina.

Inoltre è stata proposta una partenza anticipata (della Treviso Marathon e della 10 Miles) alle ore 9.00, per un impatto molto basso sia sulla viabilità interna sia su quella esterna del Put. La partenza della Family Run è stata proposta alle ore 10.00 ma sulle mura di Treviso (varco Manzoni) in modo tale da non interferire con il Put interno e i parcheggi di Piazza Burchiellati. Complessivamente il percorso della Treviso Marathon all’interno del centro storico è di 3,5 km all’andata e di 2 km al ritorno. Da segnalare anche l’assenza di inferenze con i principali servizi cittadini sempre raggiungibili: Ospedale, Stazione FS, Stazione MoM, Stazione dei Carabinieri e Polizia Locale.

Tra gli obiettivi, l’occasione di rivitalizzare un’area esterna al centro storico principale come Piazza Mazzini, Piazza Matteotti e Piazza San Leonardo, creando spazi e momenti di aggregazione per famiglie, bambini, ragazzi e anziani. Per maggiori dettagli, resa pubblica anche la relazione integrale, firmata dal responsabile del percorso, Mauro Miani. Al di là dei diversi punti di vista sulla questione, il rammarico più grande resta il fatto che la Città di Treviso ha perso l’occasione di essere protagonista di una giornata di sport, di cultura, di promozione e di valorizzazione, a 360 gradi, del suo patrimonio.