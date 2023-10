Peregrinatio Corporis di San Pio X e Half Marathon: le modifiche alla viabilità

Si comunica che nel weekend del 6-8 ottobre si svolgeranno a Treviso due eventi che comporteranno alcune modifiche alla viabilità al fine di garantirne il corretto svolgimento.

Peregrinatio Corporis. In occasione del 120° Anniversario dell’elezione a papa di Giuseppe Sarto con il nome di Pio X, la fondazione Giuseppe Sarto in collaborazione con la Diocesi di Treviso, onorerà la figura di Pontefice e Santo attraverso la Peregrinatio del Corpo che arriverà dalla Basilica di San Pietro. A partire dalle ore 7 del giorno 6 ottobre e fino alle ore 18 del giorno 7 ottobre su piazza Duomo (intera area) e su viale Cesare Battisti nel tratto compreso tra via Risorgimento e via Manin sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi. Dalle ore 14 alle ore 22 del giorno 6 ottobre, e dalle ore 8 del giorno 7 ottobre e fino a termine delle celebrazioni (ore 17) piazza Duomo sarà interdetta alla circolazione veicolare. Inoltre, dalle ore 16.30 del giorno 7 ottobre la circolazione veicolare sulle vie e strade del centro interessate dal passaggio del corteo religioso in partenza da piazza Duomo e diretto verso il Comune di Riese, potrà essere temporaneamente interrotta al fine di consentire in condizioni di sicurezza il transito.

Half Marathon. Domenica 8 ottobre si terrà invece la International Half Marathon, manifestazione podistica organizzata da Salvatore Bettiol che interesserà i comuni di Treviso, Carbonera e Silea. Di seguito e modifiche alla viabilità per il territorio comunale di Treviso. E’ previsto il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi dalle ore 8 del giorno 7 ottobre e fino alle ore 18 del giorno 8 ottobre su viale D'Alviano (nel tratto compreso tra porta Santi Quaranta e porta Caccianiga), Borgo Cavour (tratto tra via F. Filzi e porta Santi Quaranta), via Mura San Teonisto (tratto a partire da via Damiano Chiesa fino a Porta Santi quaranta); dalle ore 6 alle ore 14 del giorno 8 ottobre su viale D’Alviano (zona partenza e arrivo), viale Frà Giocondo, viale Burchiellati, viale Felissent (tratto fino a via Cal di Breda ambo i lati), via Cal di Breda, via Ghirlanda, via Alzaia (dall’inizio del territorio comunale fino a ponte della Gobba), Riviera e piazza Garibaldi, via Toniolo, via Corazzin, Corso del Popolo, via XX Settembre, piazza dei Signori, via Calmaggiore, piazza e via Indipendenza, via Canova (nel tratto compreso tra piazza Duomo e via Frà Giocondo), via Panciera (limitatamente agli stalli situati all’intersezione con via Frà Giocondo).

Non si potrà circolare dalle ore 14 del giorno 7 ottobre e fino alle ore 18 del giorno 8 ottobre su: viale D'Alviano (da porta Santi Quaranta fino a porta Caccianiga) e Borgo Cavour dall’intersezione con via Filzi per l’allestimento delle strutture (all’occorrenza e per motivi di pubblica sicurezza, tale chiusura potrà essere arretrata all’altezza dell’intersezione tra via D. Chiesa e via mura San Teonisto); su tutte le vie che rientrano nel percorso di gara situate nel centro storico entro mura con relativo preavviso di chiusura, dalle ore 7 e fino a cessate esigenze, per consentire il transennamento del percorso di gara e il successivo smontaggio delle strutture. Dalle ore 8 fino a cessate esigenze del giorno 8 ottobre, al fine di consentire lo svolgersi dell’evento sportivo, non si potrà transitare sulle seguenti vie e piazze site all’interno delle mura cittadine: varco Caccianiga (in ingresso dal Put), varco Frà Giocondo (in ingresso dal Put), porta Piave, via dei Mille, porta Carlo Alberto (in ingresso dal Put), ponte Garibaldi, varco Manzoni (in ingresso dal Put) viale Frà Giocondo, viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, viale Terza Armata , Borgo Cavalli , via Oriani , via Carlo Alberto, Riviera Garibaldi, via e riviera Santa Margherita, via Martiri della Libertà, via Toniolo, corso del Popolo, piazza Borsa, via Manin, via XX Settembre, via Santa Margherita, via e piazza Indipendenza, piazza dei Signori, Calmaggiore, piazza Duomo, via Canova e v.le D’Alviano e dalle ore 9 del giorno 8 ottobre e fino a cessate esigenze ovvero fino a termine passaggio manifestazione podistica su viale Fratelli Cairoli (tratto tra porta San Tomaso e varco Manzoni), viale Vittorio Veneto, viale Brigata Treviso, viale Felissent, via Ghirlanda, via Cal di Breda (fino al confine comunale), viale Nino Bixio, viale IV Novembre, via Callalta, via Borin, via Storta , via Alzaia (intero tratto comunale), viale Tasso. Nella giornata di domenica 8 ottobre la chiusura festiva del centro storico, sarà anticipata alle ore 7 al fine di garantire la sicurezza stradale.