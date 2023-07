Mom, perdite per oltre due milioni: «Inevitabili rincari di biglietti e abbonamenti»

L'assemblea dei soci Mom si è tenuta lunedì 10 luglio nella sede della Provincia di Treviso per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio di Sostenibilità 2022: a prendere parte alla riunione la vicepresidente della Provincia Martina Bertelle, il presidente Mom Giacomo Colladon e i soci, con grande partecipazione anche da parte dei sindaci. Il Bilancio di esercizio 2022 è stato approvato all'unanimità, così come il Bilancio di Sostenibilità ha ottenuto massimo consenso. La difficile congiuntura socio-economica dell’anno scorso, determinata dal conflitto in Ucraina e dall’aumento generalizzato dei costi dell’energia, dei carburanti e dei materiali, ha provocato un incremento dei prezzi in pochi mesi dal 16 al 18%, accompagnato da un’inflazione del 14%. Uno scenario imprevedibile e mai accaduto prima, a cui purtroppo non sono stati corrisposti immediati provvedimenti legislativi volti ad aumentare proporzionalmente alle perdite il Fondo Nazionale Trasporti, da cui derivano, insieme alle tariffe dei biglietti (necessariamente adeguate per l'anno in corso, a partire dal 1° luglio) le entrate del trasporto pubblico. Con il concatenarsi di queste criticità, la chiusura del bilancio d’esercizio ha evidenziato una perdita pari a oltre due milioni di euro (2.087.325 euro) che tuttavia, grazie alla capacità di Amministrazione e alla lunga esperienza di Mom, sarà totalmente coperta con il fondo di riserva. La soluzione, approvata oggi in Assemblea su proposta della Provincia di Treviso, consente da un lato di saldare immediatamente il debito e, dall'altro, di tutelare tutti i Comuni soci, che hanno accolto con grande stima e approvazione la disponibilità di MOM proprio perché non dovranno prevedere in bilancio alcuna forma di accantonamento per far fronte alla perdita, garantendo alla cittadinanza la continuità e la regolarità dei servizi.

Oltre al Bilancio di esercizio, è stato approvato con il massimo consenso anche il Bilancio di sostenibilità dell'azienda, con il quale sono stati messi in evidenza i grandi risultati positivi conseguiti nel 2022: dalla digitalizzazione del titolo di viaggio (il 41,25% dei biglietti nel 2022 è stato acquistato online, nel 2021 il dato era del 32%), alle agevolazioni tariffarie erogate per oltre 689mila euro (riferiti ad abbonamenti agevolati per utenza debole e anziani, spostamenti speciali per l'allerta PM10 nel Comune di Treviso, il bando per i lavoratori della Provincia di Treviso che metteva a disposizione uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali, e le tariffe agevolate per studentesse e studenti. Oltre a questi si ricordano gli investimenti nei nuovi depositi di Treviso e Castelfranco e il rinnovo della flotta: 158 autobus, con un tasso di sostituzione di un bus su 3 in servizio. Nel 2022 sono stati acquistati 5 veicoli urbani Euro 6d, alimentazione ibridometano, 4 veicoli interurbani Euro 6d ibridometano e 9 veicoli interurbani a metano Euro 6d, 1 veicolo urbano Euro 6d ibrido a gasolio e 4 autosnodati usati Euro 5 EEV, in sostituzione di veicoli Euro 2. Inoltre, per l’anno 2023 è previsto l'acquisto di ulteriori 28 mezzi. Nel loro insieme, questi investimenti si traducono in riduzione dell'impatto ambientale e dell'inquinamento da traffico: sono 27 milioni i passeggeri trasportati da Mom, per un totale di 962mila corse effettuate, 367mila km in auto private evitati; il tutto corrisponde a 40mila tonnellate di CO2 risparmiate.