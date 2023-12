A Treviso panevin possibili solo in fascia verde: autorizzabili solo 48 ore prima dell'evento

A Treviso sarà un'Epifania senza i tradizionali panevin come lo scorso anno? E' presto per dirlo dato che l'aspetto meteorologico è essenziale, ma la linea di Ca' Sugana è quella del rispetto, senza deroghe, dell'ordinanza anti-smog, la stessa che nei primi giorni del 2023 aveva visto numerosi sforamenti del livello delle Pm10 e il conseguente divieto di accensione dei falò all'aperto. In attesa di capire come si comporteranno gli altri Comuni della Marca, tutti in ordine sparso in occasione dei Panevin 2023, Treviso mette già le mani avanti: le pire potranno essere autorizzate solo 48 ore prima dell'evento, dunque il 3 o il 4 gennaio. Un vero azzardo per chi vorrebbe organizzare una festa dell'Epifania con la tradizionale accensione. Oggi, 22 dicembre, sul caso è intervenuto il sindaco di Treviso, Mario Conte. «Il Comune di Treviso, con 86mila abitanti è soggetto all'ordinanza anti-smog che stabilisce chiaramente quelle che sono le regole e soprattutto le fasce di tutela qualora gli sforamenti di Pm10 dovessere superare una certa soglia» ha spiegato «nel caso in cui la fascia di sforamento sia verde i panevin saranno autorizzati, nel caso di fascia arancione o rossa non saranno autorizzati. Il problema sta che noi riusciremo ad autorizzare e valutare la fascia di appartenenza soltamento 48 ore prima quindi l'appello che faccio a tutti coloro che volessero organizzare è di essere molto prudenti, nel senso che non vorrei mai rovinare la festa due giorni prima del panevin. Prima di tutto viene la salute dei nostri cittadini e ricordo quando si parla di sforamenti di Pm10 a certi livelli si parla di di intaccare concretamente la salute dei nostri cittadini quindi non ci sono margini di deroghe e dovremo fare dei sacrifici. La speranza è quella di poter salvare e custodire la tradizione se ci saranno le condizioni adatte».