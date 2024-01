Primari in pensione, garantita la continuità del servizio dell'Ulss 2

Sono già stati individuati i sostituti facenti funzione che raccoglieranno il testimone, nella guida dei reparti, dai primari che hanno lasciato il servizio per la pensione all’inizio del 2024. La dr.ssa Paola Anello sostituirà il Marco Cadamuro Morgante nella Direzione medica dell’Ospedale di Montebelluna, il dr Marco Brizzolari il dr Callegari nell’unità operativa complessa (UOC) di Chirurgia generale dell’Ospedale di Oderzo, la dr.ssa Laura Nollino, il dr Paccagnella alla guida della UOC di Diabetologia e Malattie endocrine dell’Ulss 2 e il dr Christian Rizzetto sarà il sostituto del dr Paolo Burelli, nella UOC di Chirurgia Senologica – Breast Unit dell’Ulss 2.

PAOLA ANELLO

Nata nel 1986, si è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università degli Studi di Padova rispettivamente nel 2012 e nel 2017, e ha conseguito il Certificato di formazione manageriale con Fondazione Scuola di Sanità Pubblica nel 2019. Ha iniziato la propria carriera professionale nella Direzione Medica degli Ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna. Ha inoltre prestato servizio presso gli ospedali di San Donà di Piave e a Camposampiero, rientrando in Ulss 2 nel novembre del 2023. Nel corso della propria attività professionale si è interessata particolarmente al contrasto dell'antibiotico resistenza venendo nominata componente del Gruppo tecnico per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza istituito dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

MARCO BRIZZOLARI

Quarantadue anni, dopo la laurea e la specializzazione in Chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Udine, ha approfondito in particolare le metodiche di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva. Negli anni ha conseguito diversi Master universitari di II livello, tra i quali uno in chirurgia colon-rettale e uno in management sanitario. A Treviso dal 2019, negli ultimi anni ha operato presso la Chirurgia 2 diretta dal professor Giacomo Zanus. Durante tale esperienza ha potuto affinare le proprie competenze nella chirurgia del colon-retto (divenendo referente nell’ambito del percorso di screening oncologico), del pancreas e del fegato, ottenendo l’incarico aziendale di “Altissima Professionalità in chirurgia laparoscopica, mini-invasiva e tecnologie innovative”.

LAURA NOLLINO

Nata nel 1979, dopo essersi laureata nel 2005 all’Università degli Studi dell’Insubria si è specializzata nel 2012 in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso l’Università degli Studi di Padova. Dal 2013, dopo varie esperienze in altri ospedali, lavora presso l’unità operativa Malattie Endocrine, del Ricambio e della Nutrizione del Ca’ Foncello. Nel 2015 ha seguito un Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e Cooperazione Sanitaria presso l’Università degli Studi di Firenze. E’ studente del Master MSc Public Health presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine dell’Università di Londra. Ha collaborato come medico con diverse ONG in progetti di cooperazione: l’ultima esperienza risale al 2019-2020 per Medici con l’Africa CUAMM, organizzazione per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane per la quale ha seguito la gestione e il coordinamento tecnico specialistico del programma sulle Malattie Non Trasmissibili, con focus su diabete, ipertensione, in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Assistenza Medica del Ministero della Salute del Mozambico.

CHRISTIAN RIZZETTO

Nato nel 1975, laureato e specializzato in Chirurgia all’Università degli studi di Padova, ha iniziato il percorso professionale nel 2008 nell’Azienda ospedaliera di Padova, Clinica chirurgica I. Nel 2012, dopo altre esperienze lavorative in Ulss del Veneto, ha preso servizio nella UOC di Chirurgia generale di Conegliano per poi approdare nel 2016 al Ca’ Foncello, nella UOC di Chirurgia Senologica, assumendo dal 2021, la direzione della struttura semplice “UOS chirurgia senologica – Treviso/Vittorio Veneto” . Il dr Rizzetto ha frequentato per un anno, per una Borsa di ricerca, l’University of Southern California – Keck School of Medicine (USA), ha conseguito un dottorato di ricerca in Oncologia e Oncologia chirurgica all’Università di Padova ed è membro della Faculty della Scuola Speciale di Chirurgia Senologica – corso ACOI.