Nuovi nati nella Marca, Lucas è il primo bimbo del 2024

Notte di Capodanno all'insegna dei nuovi nati in provincia di Treviso: un bel segnale nonostante il trend in calo della natalità rispetto al 2022. A Treviso sono stati 70 in meno dell'anno scorso i parti avvenuti al Ca' Foncello. Nonostante tutto i parti del 2023 in provincia sono stati più numerosi di quelli del 2021.

Il primo bimbo trevigiano del 2024 è venuto al mondo all'1.50 di notte: Lucas Capovilla è nato all'ospedale "San Valentino" di Montebelluna con un parto in acqua. Pesa tre chili e 480 grammi. La mamma, Petra Rihova, ha 41 anni, vive a Montebelluna e Lucas è il suo quarto figlio. La 41enne ha partorito in acqua, assistita dal personale del punto nascite del San Valentino. Tutto è andato per il meglio. L'ultimo nato del 2023 a Montebelluna era stata Matilde Bisol, venuta al mondo alle 6.20 di ieri mattina, domenica 31 dicembre. La mamma, Sofia Ruggeri, era al primo parto. La piccola pesa 3 chili e 245 grammi.

Al Ca' Foncello di Treviso l'ultimo parto del 2023 è avvenuto a ridosso della mezzanotte: alle 23.40 il piccolo Dominic Ramba è nato con un peso di due chili e 800 grammi. La mamma, Alexandra Mungiu, ha 37 anni e vive a Paese. Il primo bimbo del 2024 nato a Treviso è stato Luigi Voltarel, venuto al mondo alle 3.30 di notte, pesa 3 chili e 300 grammi. La mamma, Giulia Moino, ha 31 anni e Luigi è il suo secondo figlio. Sempre a Treviso, alle 5.15, la piccola Lavinia Dalla Pola Zanichelli pesa 2 chili e 660 grammi. La mamma, Francesca Zanichelli, ha 32 anni e vive a Casier. Nessun nuovo nato, nella notte, all'ospedale di Oderzo dove l'ultimo parto del 2023 era stato sabato 30 dicembre. A Conegliano il primo nato del 2024 è venuto al mondo alle 4.59 con un parto naturale: è una bambina, pesa 3 chili 918 grammi, si chiama Nora Hassani e la mamma Mariam El Ouaabani, 37 anni, è al terzo figlio. L'ultimo nato del 2023 era stato un bimbo italiano venuto al mondo alle 9.47 del 31 dicembre. Infine l'ospedale di Castelfranco Veneto è stato quello dove si è registrato il maggior numero di nati dalla mezzanotte. Alle 3.40 è nato Gabriele Amato, 3 chili 166 grammi. La mamma Valeria Gianmarino ha 26 anni ed è al primo figlio. A seguire, alle 6.40, è nato Leonida, alle 10.17 Mariam Ayat Hussain di 3 chili e mezzo, terzo figlio di mamma Zahid Rimsa. Alle 10.45 il piccolo Deon Buqa è stato l'ultimo nato della mattina. Pesa 4 chili, e la mamma Donjeta Bytyqibuqa ha 32 ann ed è al suo quarto bambino.