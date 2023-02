Asciutte 2023 del Consorzio di Bonifica Piave: il calendario completo

Il calendario dei giorni di ?Asciutta?. Asciutta generale tra domenica 12 febbraio e mercoledì 22 febbraio con asciutte parziali a partire da venerdì 10 febbraio, secondo il seguente calendario:

? chiusura canale Asolo-Maser: dalle ore 06:00 di venerdì 10 febbraio 2023, al fine di iniziare e dar corso alle attività di controllo e manutenzione della condotta adduttrice Ø1850 e del bacino di carico presso la centrale di Maser;

? chiusura Roggia Ulliana e canale del Bosco: dalle ore 04:00 di sabato 11 febbraio 2023 per consentire il recupero della fauna ittica;

? chiusura canale Derivatore: dalle ore 04:00 di domenica 12 febbraio 2023.

Salvo cause di forza maggiore, la re-immissione dell?acqua nel canale Derivatore, presso l?opera di Presa di Fener, è prevista a partire dalle ore 4:00 di mercoledì 22 febbraio 2023. In caso di proroga (massimo uno o due giorni), per gravi imprevisti o eventi meteorologici di notevole durata, resta comunque confermato l?orario di riapertura a Fener. Come da accordi con il Consorzio Piavesella, non sono previste per l?anno 2023 asciutte del canale Piavesella mentre l?asciutta generale di Nervesa verrà programmata per il 2024.