Lunedì sciopero del trasporto pubblico: ecco le fasce orarie garantite

A seguito dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI CIT per il giorno: Lunedì 11 Ottorbe 2021, sono garantite, fino al raggiungimento del capolinea, tutte le corse che iniziano il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 05:00 alle 08:29 e dalle 12:30 alle 14:59; per il servizio urbano di Treviso: dalle ore 05:00 alle 8:09 e dalle 12:10 alle 14:39. MOM non potrà garantire la regolarità dei servizi al di fuori delle fasce orarie sopra indicate. L'informativa completa e l'elenco corse garantite sono pubblicati sul sito mobilitadimarca.it