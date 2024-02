Vaccinazioni contro Covid e influenza: cambiano le modalità di prenotazione

L’Ulss 2 Marca trevigiana, in vista dell’avvicinarsi della conclusione della campagna vaccinale antinfluenzale e del conseguente calo del numero di richieste relative alle vaccinazioni, cambia le modalità di prenotazione di vaccino antinfluenzale e anti-Covid.

A partire da lunedì 19 febbraio, la vaccinazione nelle strutture dell’Ulss 2 potrà essere effettuata esclusivamente prenotando per via telefonica, contattando i numeri degli ambulatori del Sisp in base al proprio Distretto di appartenenza:

Distretto Treviso: telefono 0422 323866 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.

Distretto Asolo: telefono 0423 611611 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Distretto Pieve di Soligo: telefono 0438 663928 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Non sarà, quindi, più possibile prenotare il proprio turno in modalità online, tramite il sito dell’Ulss 2. Per maggiori informazioni collegarsi al seguente link o rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta o nelle farmacie aderenti.