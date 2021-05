Vaccini Moderna in ritardo: 4mila appuntamenti spostati nella Marca

A causa di alcuni problemi nel trasporto dovuti al fornitore, la consegna in Veneto dei vaccini Moderna prevista per martedì 18 maggio, dopo la mancata consegna di sabato 15 maggio, ha subito un ulteriore ritardo. Il disguido ha costretto tutte le Ulss del Veneto a riprogrammare migliaia di appuntamenti per i richiami con Moderna e per la somministrazione delle prime dosi.

Questa settimana, in particolare, sono previste le seguenti modifiche che saranno comunque comunicate a tutti gli interessati da parte dell'Ulss 2 Marca Trevigiana per i residenti in provincia di Treviso: gli appuntamenti di martedì 18 maggio e mercoledì 19 maggio (4mila in totale) saranno spostate ai prossimi giorni in attesa dell'arrivo delle dosi. Nessun cambio di programma, invece, per le vaccinazioni dei pazienti oncologici in programma allo Iov di Castelfranco Veneto. In queste ore la Regione Veneto è in costante contatto con la Struttura di supporto al Commissario Figliuolo nella speranza di riprendere a pieno regìme la campagna di vaccinazione.