Antica Fiera di San Gregorio, tutto pronto per l'inaugurazione

Valdobbiadene si prepara ad accogliere migliaia di persone richiamate dall’Antica Fiera di San Gregorio, una delle manifestazioni fieristiche più antiche della provincia di Treviso. Momento clou dell’evento sarà il taglio del nastro che, causa meteo, si svolgerà domani 10 marzo alle ore 11.00 non più in Piazza Marconi ma presso la Sala Convegni di Villa dei Cedri. All’inaugurazione presenzierà anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia, oltre a tante autorità in rappresentanza degli Enti territoriali.

Un appuntamento che, per la prima volta, porterà sul palco anche la LIS - Lingua Italiana dei Segni grazie alla presenza di un’interprete che tradurrà gli interventi, rendendoli comprensibili anche dalle persone sorde. «Già dal 2019 il Comune di Valdobbiadene si è dotato del PEBA, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – spiega il Sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese – progetto che mira a rendere accessibile e fruibile a tutti la città. Una iniziativa che coinvolge anche gli eventi che Valdobbiadene accoglie, come la Fiera di San Gregorio; negli anni abbiamo implementato percorsi facilitati, parcheggi riservati e punti di accoglienza per le persone con difficoltà, dal disabile all’anziano, fino alle mamme con passeggino o che devono allattare, per le quali abbiamo predisposto un’area riservata in Villa dei Cedri. Quest’anno abbiamo voluto introdurre anche questa novità, la traduzione in LIS dell’inaugurazione: un piccolo “segno” dal grande significato perché apre ad una manifestazione sempre più inclusiva ed accogliente».