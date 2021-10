Vax Day a Sarmede, camper dell'Ulss 2 davanti al municipio

L’Ulss 2 Marca trevigiana, in collaborazione con il Comune di Sarmede, ha organizzato per sabato 6 novembre una giornata di vaccinazione rivolta a tutti i cittadini Over 12 non ancora vaccinati.

Il vax day ha l’obiettivo di promuovere la vaccinazione in uno dei comuni della Marca in cui, su una popolazione di 2.751 persone vaccinabili (di età uguale o superiore ai 12 anni), solo il 65% ha completato il ciclo vaccinale, cioè 1790 persone, ben lontano dalle percentuali raggiunte in media nell’Ulss 2 e nel Veneto. Il camper sosterà nei pressi del municipio dalle ore 9 alle 12.30, e accoglierà tutti gli Over 12, residenti a Sarmede e nei Comuni limitrofi, che vorranno sottoporsi alla vaccinazione. Il vaccino utilizzato sarà il Comirnaty di Pfizer. Potranno essere somministrate sia prime che seconde dosi, ma anche terze dosi "booster" e addizionali. La dose addizionale serve a completare il ciclo di base in soggetti che sono molto immunodepressi e che non hanno beneficiato completamente dell’efficacia dei vaccini usati; la dose addizionale si può fare dopo almeno 28 giorni dalla 2° dose. La dose booster invece ha lo scopo di richiamare l’immunità, innalzare nuovamente i livelli di copertura anticorpale nel sangue a distanza di almeno sei mesi dalla prima dose. Questo va fatto perché gli studi hanno dimostrato un calo di copertura anticorpale che potrebbe non essere sufficiente a proteggere visto che ancora non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge.

«L’Ulss 2 - commenta il direttore generale, Francesco Benazzi - crede molto nell’efficacia di queste giornate in cui l’offerta della vaccinazione anti Covid si porta in prossimità delle persone, nei luoghi in cui vivono, con l’obiettivo di stimolare un confronto con coloro che ancora hanno dubbi ed esitazioni nei confronti di quello che, al momento, è lo strumento più efficace per contrastare la pandemia e tornare alla normalità della socializzazione e della vicinanza tra le persone. Ringrazio quindi il Sindaco di Sarmede, Larry Pizzol, per averci messo a disposizione la Sala consiliare per l’effettuazione delle vaccinazioni. Invito tutti coloro che ancora non si sono vaccinati, o che non hanno completato il ciclo vaccinale, a cogliere l’opportunità della presenza del camper».